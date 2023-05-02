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106線跑山撞噴慘摔！23歲重機妹傷勢+車款曝　網喊：總有人不信邪

▲23歲李姓女騎士行經新北市平溪區靜安路二段時，疑似過彎角度沒抓好，當場撞上對向白色休旅車。（圖／翻攝自YouTube）

▲23歲李姓女騎士行經新北市平溪區靜安路二段時，疑似過彎角度沒抓好，當場撞上對向白色休旅車。（圖／翻攝自YouTube）

 記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市平溪區靜安路二段1日下午發生一起事件！一名23歲重機女騎士過彎時，與對向自小客車發生碰撞，被送醫治療。事件發生的當下，全被後方行車紀錄器拍下，影片曝光後一天就吸引超過11萬次觀看次數，所幸女騎士僅受有擦挫傷。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」1日上傳一段影片，一名重機女騎士在過彎時疑似沒有拿捏好角度，超出雙黃線撞上對向白色休旅車，人當場連人帶車彈飛，在空中翻轉一圈後落地，所幸後方車輛速度並不快，沒有發生追撞事故。

▲23歲妹騎重機撞對向白色休旅車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲23歲李姓騎士騎重機撞對向白色休旅車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲23歲妹騎重機撞對向白色休旅車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「心疼車子」、「不熟的路就是放慢速度慢慢過彎，尤其是盲彎時，儘管道理人人懂，但總有人不信邪」、「一堆人是壓太低到失控噴出去，這麼挺直還失控的真的不常見」、「這騎法無論是騎任何車都會出事的阿」。

警方1日下午2時10分接獲報案，該路段發生車禍，隨即趕赴現場處理，並將受有擦挫傷的23歲李姓女騎士送往醫院救治，所幸人並無大礙，經酒測過後，雙方酒測值均為0。據悉，李女所騎乘的重機車款為Yamaha YZF-R6，一台要價58.8萬。

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重機新北平溪女騎士過彎休旅車

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