地方 地方焦點

興大南投分部在地創生基地揭牌　2縣3鄉鄉志編纂計畫同步啟動

記者高堂堯／南投報導

國立中興大學南投分部積極進駐活化中興新村，近期設立「在地關懷與創生基地」，作為興大實踐USR計畫的南投駐點，將推動居民義診與衛教、寵物健診、銀髮園藝療育手做、國中小科普教育推廣、社區營造、環境復育等面向，也希望引進各界資源、帶動地方創生。

中興大學南投分部「在地關懷與創生基地」於15日廣邀在地政府部會、學界、醫界及里民熱鬧揭牌，同時啟動興大與南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉三鄉的鄉志編纂計畫，深耕南投文史與社區營造。

中興大學表示，該校五大團隊及USR行政辦公室逾50位教職員工生將輪流駐點，涵蓋醫學院、獸醫學院、農資學院、生科學院、法政學院、管理學院、文學院、工學院、電資學院等多元領域；基地除提供師生駐點與研習使用，未來也規劃開放租借展覽空間與共享辦公室，提供非營利組織、地方團體、返鄉創業青年等單位申請使用。

興大指出，該基地每季將舉辦不同的展覽，每月也將規劃2至3場各式工作坊、講座課程與社區互動活動等，揭牌當日即由該校USR辦公室規劃「共創共學、永續扎根」展覽，展示校內8個USR團隊成果，並與在地團隊合作舉辦市集擺攤、骨科健康義診、犬貓義診、花圈手做DIY、河川橋樑科學DIY以及原生物種辨識教學，將興大USR團隊長年在各社區推動的特色活動帶入中興新村。

另中興大學歷史系主任侯嘉星則與南投名間鄉、雲林元長鄉合作投入《新修名間鄉志》、《元長鄉志》撰寫工作，並與臺中教育大學區域與社會發展學系主任鄭安睎合組團隊編纂《信義鄉志》，以2026至2027年為目標，預計完成三部重要的地方志，為地方留下系統性的知識典藏與文化記憶。

興大校長詹富智表示，該校進駐中興新村南核心三年多，在地關懷與創生基地即為學校將專業與資源實際帶進社區的重要平台，未來將持續結合醫療院所辦理義診與衛教、引入獸醫團隊進行寵物健診，並推動高齡友善與跨世代活動，深化在地服務；而三鄉鄉志編纂計畫也將為地方留下系統性的文史紀錄，為地方文化永續奠定基礎。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中興大學南投分部在地創生基地揭牌社區永續鄉志編纂計畫

