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快訊／抓到了！八里槍擊案槍手落網　捷運劍潭站1號出口被逮

▲▼八里槍案，胡姓槍手於捷運劍潭站遭逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲槍手胡男今早於捷運劍潭站1號出口處遭警方壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市八里區4月30日下午發生一起槍擊案，王姓男子疑因積欠賭債遭對方開槍尋仇，大腿慘被流彈劃傷。警方深入調查後，1日凌晨先於淡水摩鐵抓獲開車的主嫌張男(債主)，今(2日)上午8時11分再於捷運劍潭站1號出口處逮捕胡姓槍手(男，47歲)，並在其身上搜出犯案槍枝，內已無子彈，目前全案正進一步偵辦中。

警方調查，開車的張姓男子(41歲、無業)是八里槍案的主嫌，張嫌與被害的王男(35歲)有2萬元賭債糾紛，張因此找來胡姓槍手尋仇，4月30日當天開車載著槍手前往八里埋伏，見到王男走出社區大門，立即上前連開2槍，得手後隨即逃離現場。

王男相當命大，槍手連開2槍都未直接命中，但仍遭流彈劃傷右大腿內側，他隨即返家自行包紮。

▲▼ 八里槍擊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲胡男持槍走下車畫面全被監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

案發後警方全力追查，於1日凌晨1時許於淡水一處摩鐵內發現張嫌，當時房內僅有他一人，立即將其壓制帶回。初步了解，張嫌、胡姓槍手、及被害的王男3人均熟識，全案起因疑為賭博所引發的債務糾紛，張嫌不滿王男積欠2萬元賭債，因此教唆胡男持槍示警。

在主嫌張男落網後，今(2日)上午8時許，八里槍案又有重大突破，警方經追查後掌握槍手胡男身分及行蹤，並於捷運劍潭站1號出口發現胡男身影，當場將其壓制逮捕。初步了解，胡男身上還攜帶犯案時所用的槍枝，但裡面已經沒有子彈，詳細案情、槍枝來源仍需進一步鑑定釐清。

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