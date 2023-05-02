蔡英文、賴清德疫情間有無到新北？　侯友宜：三年來沒來關心過

▲葉元之質詢侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（2）日上午到新北市議會備詢，國民黨籍新北市議員葉元之問到，號稱自己是永和人的總統蔡英文跟萬里人的副總統賴清德，在疫情期間有到新北市關心疫情嗎？對此，侯友宜直言「新北市疫情三年來，沒有得到總統、副總統關心過」，新北市衛生局長陳潤秋也證實，「若是為了防疫，三年來沒有」。

葉元之在質詢時表示，賴清德號稱是新北市萬里人，蔡英文也說是永和人，但在疫情期間，他們到底有沒有來過新北市？看到他們來都是為選舉而來，還有民眾抱怨賴清德到林口站台，警備車都開到人行道上面。

侯友宜聽聞，停頓一下表示，若是總統、副總統來關心疫情，他一定會陪同，在人民最痛苦的時候，撫慰民心、解決民眾的痛苦，這是執政者該有的態度；但新北市疫情三年來，沒有得到總統、副總統要到新北市關心疫情。陳潤秋也在旁證實，「若是為了防疫，三年來沒有」。

侯友宜再說，「選舉你也知道我也知道我們就不要多說了」，但苦民所苦，解決人民的痛苦，是為政者該做的事情，也是該有的態度，選舉是一時的，選舉沒有那麼重要，做事情的態度才最重要。

侯友宜說，平常為了關心人民的痛苦，就應該多來，不要說自己是萬里人、永和人，大家都是台灣出生的人，國家的領導者，就應該多關心，民眾的心靈才會得到撫慰，

葉元之最後也說，蔡英文、賴清德號稱他們是新北人，新北是他們的家鄉、他們的家人，在疫情最嚴重的時候他們沒有來，要選舉時才強調自己是新北人、新北是他們的故鄉，「他們這樣好意思嗎？我真的覺得很離譜」。

