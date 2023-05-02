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台中沙鹿吃海鮮「13人噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行

▲台中沙鹿吃海鮮「13人狂噴4萬1」　OL震驚：服務費3千！一票人傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO曬出當天的部分餐點。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「現在物價真的漲成這樣？」一名女網友今發文吐苦水，表示日前到台中沙鹿某間海鮮餐廳吃飯，沒想到一桌13人，花費竟高達4萬1千多元，而且光是服務費就噴了3千多。對此，大票網友一面倒驚呼，「聽說好吃但是很貴，終於見識到了」、「盤到有剩欸」。

女網友在「爆怨公社」提到，「我們不是奧客，當天13個大人去用餐，挑了一家海鮮餐廳，到的時候完全沒問價格，點完這些菜的時候，我們猜2萬5應該很夠了，結果含服務費，總共來到4萬1239元。」

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當下，一行人直接結了帳，並沒有向店家追問什麼，事後她不禁無奈，直言「只是感覺真的有一點點差，因為服務費收了3千多，我們吃螃蟹也沒有來幫我們換盤子，都是自行處理倒在空盤，也沒有來幫我們補濕紙巾，有點不懂，服務了我們什麼？」

從照片中可見，清蒸3隻沙公+1隻沙母要9510元、1隻龍蝦6000元、清蒸魚3740元，而乾煎的魚也要2430元。最後，原PO忍不住問，「不知道是不是現在物價真的漲這樣，想詢問一下大家，是我們太淺見了嗎？」

▲台中沙鹿吃海鮮「13人狂噴4萬1」　OL震驚：服務費3千！一票人傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲當天13人一共消費4萬1239元。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「妳被坑了！結案」、「老闆遇到進門不問價錢的大爺都會很開心，只是這價錢真的有誇張」、「這個煎魚價位有點高」、「最頂的海鮮料理」、「太扯了！星期日去旗津吃龍蝦，1斤7兩的龍蝦才2300而已，清蒸紅條也1斤多才750而已，這個價格至少都是兩倍起跳了」、「這價格可以辦3桌10道菜的套餐了」、「難怪海鮮直播越來越多，盤子大啊」。

不過，也有人直言，若沒有標價，最好還是事先詢問店家，以避免後續爭議，「沒有標價的以後還是先問吧，但如果店家寫以兩計算，估計也是不好算，所以要直接問一隻大概多少或一道大概多少」、「去海鮮餐廳不事先問價格，就是準備被當盤子，當一次教訓，下次記得去別間要問，才能把荷包顧緊緊」、「時價跟秤重的一定要問價錢，不然結帳會很驚喜」。

另外，也有同行跳出來幫緩頰，表示「我們小地方（梧棲），這4張照片的食材：龍蝦1斤10兩×2隻、石鯛2斤多、沙公沙母1斤半×4隻、赤筆（？）1斤多，差不多就要2萬了，雖然價格略貴，但您點的菜色真的都是高單價欸，整桌2萬5吃不到啦！」

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