撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

▲五桐號。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著原物料上漲，人氣手搖飲品牌「五桐號」宣布，從今（5月1日）起調整部分品項價格；而麻古茶坊則從明（2日）起調漲。對此，臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」轉發消息，感嘆高雄人最愛飲料第一名要漲價了。

五桐號26日在官網宣布，因物料、包材運輸及人事成本不斷攀升，為維護飲品與相關服務的品質，將於2023年5月1日調整部分品項價格，並強調「五桐號全體同仁會持續努力，帶給大家更優質產品與服務，造成不便深表歉意。」

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▲五桐號5月1日調漲部分品項。（圖／翻攝自官網／五桐號）

時隔2天，麻古茶坊也祭出公告，表示因整體綜合考量，自2023年5月2日起，部分品項將調整價格；同時也感謝顧客們長期的支持與愛護。對此，業者僅低調表示，此次調整價格之品項約有10項，漲價幅度最多則為5元。

消息出來後，臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」昨日轉發消息，直呼「高雄人最愛飲料第一名麻古5月2日漲價，另外五桐號5月1日就漲！」

▲麻古茶坊則是2日漲價。（圖／翻攝自官網／麻古茶坊）

同時，粉專也貼出2023年高雄人最愛飲料調查表，只見佔據前三名的手搖飲店，分別為麻古茶坊、50嵐及五桐號；沒想到，短短2天就有2家要漲價。對此，一票網友洗版回應，「麻古漲價了」、「還好我只愛50嵐」、「麻古真的讚」、「麻古又要漲…太扯」、「OMG」、「難過」、「飲料也不喝了吧？」「戒飲料吧」、「上班沒動力...昏倒」。

▲2023年高雄人最愛飲料調查。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien）