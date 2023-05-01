　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

▲▼五桐號。（圖／記者曾筠淇攝）

▲五桐號。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著原物料上漲，人氣手搖飲品牌「五桐號」宣布，從今（5月1日）起調整部分品項價格；而麻古茶坊則從明（2日）起調漲。對此，臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」轉發消息，感嘆高雄人最愛飲料第一名要漲價了。

五桐號26日在官網宣布，因物料、包材運輸及人事成本不斷攀升，為維護飲品與相關服務的品質，將於2023年5月1日調整部分品項價格，並強調「五桐號全體同仁會持續努力，帶給大家更優質產品與服務，造成不便深表歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五桐號5月1日調漲部分品項。（圖／翻攝自官網／五桐號）

▲五桐號5月1日調漲部分品項。（圖／翻攝自官網／五桐號）

時隔2天，麻古茶坊也祭出公告，表示因整體綜合考量，自2023年5月2日起，部分品項將調整價格；同時也感謝顧客們長期的支持與愛護。對此，業者僅低調表示，此次調整價格之品項約有10項，漲價幅度最多則為5元。

消息出來後，臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」昨日轉發消息，直呼「高雄人最愛飲料第一名麻古5月2日漲價，另外五桐號5月1日就漲！」

▲五桐號5月1日調漲部分品項。（圖／翻攝自官網／五桐號）

▲麻古茶坊則是2日漲價。（圖／翻攝自官網／麻古茶坊）

同時，粉專也貼出2023年高雄人最愛飲料調查表，只見佔據前三名的手搖飲店，分別為麻古茶坊、50嵐及五桐號；沒想到，短短2天就有2家要漲價。對此，一票網友洗版回應，「麻古漲價了」、「還好我只愛50嵐」、「麻古真的讚」、「麻古又要漲…太扯」、「OMG」、「難過」、「飲料也不喝了吧？」「戒飲料吧」、「上班沒動力...昏倒」。

▲手搖飲。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien）

▲2023年高雄人最愛飲料調查。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien）

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／600萬買兇狙殺咖啡商！　槍手奪命判無期
這間大學勞動節放假！　還有2天也免上課
全球1400萬份工作「未來5年恐消失」　2職業衝擊最大
奎丁遭逼問「你愛誰」下跪道歉！　2任男友架住施暴
撐不住！　手搖飲「2巨頭」宣布漲價
張育成受傷後哭了！　錯失機會沮喪：為什麼在這時候
吃「快樂餐」被噎死！　安養院挨告因「雞腿」判無罪
檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

侯友宜將現身「挺侯大會」尬郭台銘？　時間點落在5／15前後

郭台銘批「用肺發電」　台電：已減6成空污

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

想選立委還搞團購惹議　吳欣岱4點回應：每個月都在燒錢

柯瑞搶七神表現讓柯爾想起喬丹　勇士隊友誇到詞窮只能搖頭

魯尼化身籃板怪物！　比肩「魔獸」霍華德2008年神紀錄

你的兒子掉了！高雄女機車雙載　綠燈起步乘客「倒栽蔥」慘摔

綜所稅報稅今開跑　逾12萬人完成申報！

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

粉絲「暖舉持續2個月」！　VERA蔡朕直播揭真心話

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

全台變天！　首波梅雨要來了

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

首波梅雨！　變天時間曝

4歲女全身癢2年　過敏原竟是4種食物

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步

5月「9大新制」一次看　減稅紅包來了、路口大執法

搬娃娃車下火車　突不穩墜落月台

更多熱門

相關新聞

新北飲料店「5／1起禁一次性塑膠杯」　違規最高罰6千

新北飲料店「5／1起禁一次性塑膠杯」　違規最高罰6千

新北市政府環保局表示，5月1日起「飲料店」不得提供塑膠一次用飲料杯，將派員進行稽查，違者最高可處新台幣6000元罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！

手搖飲指定飲品買1送1連喝4天

手搖飲指定飲品買1送1連喝4天

手搖飲限時1天指定飲品買1送1！

手搖飲限時1天指定飲品買1送1！

關鍵字：

五桐號麻古茶坊五桐號漲價麻古茶坊漲價手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

全台變天！　首波梅雨要來了

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面