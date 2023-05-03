屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

記者陳崑福／屏東報導

一名男子從銀行提領100萬元要在恆春警分局旁城隍廟廣場，面交加入LINE群組的投資公司投資U幣、泰達幣，恆春警方獲悉，研判是詐騙集團，派員埋伏，將3名出面拿錢的車手逮獲，起出開刀山等工具，訊後依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，向上追查幕後首腦。

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春警分局偵查隊員警於今(3)日上午接獲金融機構通報，稱有一名被害人提領現金100萬元要面交給不詳男子，偵查隊隊長段榮金立即率員前往了解，了解案情後研判被害人係受到詐騙集團欺騙，與詐欺車手約定於恆春分局旁城隍廟廣場面交現金100萬元。

分局長林明波隨即指揮警力部署於面交處所週邊，等詐欺車手出現與被害人面交時，員警一擁而上將27歲孫男、25歲蔣男(以上兩人是新北市人)、21歲吳男(台北市人)逮獲，帶回偵辦。

據悉，被害人係在網路上看見投資公司廣告，好奇之下加入投資公司LINE群組，公司標榜可代為操作U幣、泰達幣輕鬆獲利，賺錢後可由該公司網站申請出金，被害人不疑有他就要投資100萬元，因詐騙集團帳戶已遭凍結，遂騙老翁提領現金，謊稱要將其換成虛擬貨幣操作，雙方約定在恆春分局旁城隍廟廣場面交，被警方逮個正著。

恆春警分局長林明波呼籲，網路上社交媒體、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，特別呼籲民眾投資應藉由正常的證券公司操作，以免血汗錢遭騙。