　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

記者陳崑福／屏東報導

一名男子從銀行提領100萬元要在恆春警分局旁城隍廟廣場，面交加入LINE群組的投資公司投資U幣、泰達幣，恆春警方獲悉，研判是詐騙集團，派員埋伏，將3名出面拿錢的車手逮獲，起出開刀山等工具，訊後依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，向上追查幕後首腦。

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春警分局偵查隊員警於今(3)日上午接獲金融機構通報，稱有一名被害人提領現金100萬元要面交給不詳男子，偵查隊隊長段榮金立即率員前往了解，了解案情後研判被害人係受到詐騙集團欺騙，與詐欺車手約定於恆春分局旁城隍廟廣場面交現金100萬元。

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

分局長林明波隨即指揮警力部署於面交處所週邊，等詐欺車手出現與被害人面交時，員警一擁而上將27歲孫男、25歲蔣男(以上兩人是新北市人)、21歲吳男(台北市人)逮獲，帶回偵辦。

▲恆春警方逮獲3名詐欺集團車手 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，被害人係在網路上看見投資公司廣告，好奇之下加入投資公司LINE群組，公司標榜可代為操作U幣、泰達幣輕鬆獲利，賺錢後可由該公司網站申請出金，被害人不疑有他就要投資100萬元，因詐騙集團帳戶已遭凍結，遂騙老翁提領現金，謊稱要將其換成虛擬貨幣操作，雙方約定在恆春分局旁城隍廟廣場面交，被警方逮個正著。

恆春警分局長林明波呼籲，網路上社交媒體、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，特別呼籲民眾投資應藉由正常的證券公司操作，以免血汗錢遭騙。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
成立18年　航空公司聲請破產
13人吃海鮮噴4萬1！內行曝5隻沙公沙母要1萬：可改嗑帝王蟹
好市多又出包！　再驗出食品違規
快訊／法院將通緝！　連千毅緊急回應了
快訊／30歲男墜13樓身亡　不排除他殺
郭台銘：這兩天蠻心痛！　看到報導嚇一跳
自救會破5000人！　多人被騙上千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女「甲狀腺亢進」看診...竟被強吻襲胸手指性侵　淫醫辯：只是關心

澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

快訊／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　警不排除他殺可能

台74線3車連撞！470萬賓士乖乖排隊也出事　慘遭「緊密連結」

紅磚屋藏大批柴柴、法鬥！63未絕育、15未寵登　開罰狗場主人

聯華惡火再奪1命釀9死13傷！檢2度現場勘查　火調報告25日完成

討營養午餐香蕉不成　國小悍妹狂踹女同學下體...校方說話了

洗刷行人地獄污名！雲林警動員路口稽查　1天開出191張罰單

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

女「甲狀腺亢進」看診...竟被強吻襲胸手指性侵　淫醫辯：只是關心

澎湖孝子遭觀光客圍毆！民怨沸騰質疑包庇　警急開記者會回應

屏東男領百萬投資虛擬幣　約恆春警分局旁面交！3車手被活逮

快訊／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　警不排除他殺可能

台74線3車連撞！470萬賓士乖乖排隊也出事　慘遭「緊密連結」

紅磚屋藏大批柴柴、法鬥！63未絕育、15未寵登　開罰狗場主人

聯華惡火再奪1命釀9死13傷！檢2度現場勘查　火調報告25日完成

討營養午餐香蕉不成　國小悍妹狂踹女同學下體...校方說話了

洗刷行人地獄污名！雲林警動員路口稽查　1天開出191張罰單

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

快訊／連千毅來了！法院剛說要通緝　他秒報到

八堡圳將設置光電板！　憂「母親河」遭污染...民眾掛白布條抗議

台南七股「仙人指路咖啡」！海線最美白色貨櫃屋必點咖啡+抹茶戚風

郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

楊晉豪續扛樂天先發3棒　曾總：攻擊非常有策略

美光罰寫遭網轟　公司聲明強調安全第一：將適時檢討政策

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

幾乎天天完銷！全聯60元便當將換新菜色　5／5起還可外送

睽違70年！英國王室「最重要王冠」將亮相　鑲有444顆寶石

企鵝妹30天環島計畫　他細看路線驚呼「太鬼了」！揪1點喊累

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

即／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

連千毅恐嚇網友不出庭　將遭通緝

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

即／台南永康墜樓！1男「13F直墜地面」慘死　不排除他殺

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

更多熱門

相關新聞

LINE「這功能」讓他翻白眼！一票超有感

LINE「這功能」讓他翻白眼！一票超有感

LINE有不少功能相當方便，不過好一陣子前推出的「@All」功能卻引來許多用戶抱怨，覺得很吵或被打擾。近日又有網友發文直呼，有人也覺得「@All」很煩嗎？話題再度引發討論，底下網友也留言寫道，「臉書的也很煩」、「臉書的也有」。

快訊／野火影響！台鐵南迴線、東線列車延遲

快訊／野火影響！台鐵南迴線、東線列車延遲

「你要息他要本」內埔警上警廣打詐

「你要息他要本」內埔警上警廣打詐

進入芒果盛產　枋寮警啟動護農專案

進入芒果盛產　枋寮警啟動護農專案

二寶媽與死神搏鬥9天仍不治　彰醫：盡了最大努力

二寶媽與死神搏鬥9天仍不治　彰醫：盡了最大努力

關鍵字：

恆春警察詐欺line投資車手影音

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

Nike經典鞋打4折

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面