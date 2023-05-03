200萬名車停門口挨撞！車主怒PO懸賞文抓肇逃　鈑金慘況曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區林姓男子3天前將新車價約200萬的凌志EX250停放湧光路住家前，晚間卻遭不明白色轎車擦撞，肇事車輛未停車直接逃逸，林男愛車右側嚴重被刮傷，氣得在臉書上貼文「白色轎車肇逃，協尋，找到有紅包」；平鎮警分局指出，調閱監視器查出白色轎車蔡姓車主，已通知到案說明，釐清肇事責任並依法究辦。

▲林姓男子3天前在平鎮區住家前停車，卻遭1輛白色轎車擦撞後逃逸。（圖／翻攝自臉書《我是平鎮人》）

▲林姓男子事後在臉書貼文，請網友幫忙協尋肇事逃逸者。（圖／翻攝自臉書《我是平鎮人》）

林姓男子在臉書《我是平鎮人》上貼文，「4月30日晚間9時12分許，山仔頂湧光路上，1輛白色轎車肇事逃逸，協尋，找到有紅包」，林男亦向平鎮警分局報案處理，希望找到肇事逃逸者。

▲林姓男子愛車車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局平鎮交通分隊小隊長馮嘉裕指出，根據監視畫面，白色轎車因不明原因擦撞林姓車主右側車身後，並未停車直接逃逸，若肇逃確定將違反道路交通管理處罰條例規定，可處1,000以下、3,000元以下罰鍰、吊扣駕駛執照1至3個月。

警方受理報案後查出，肇事白色轎車車主是43歲的蔡姓男子身分，已通知其到案說明，但目前蔡姓車主尚未到案，至於肇事原因，警方正調查釐清當中。