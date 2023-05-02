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「黑水夜市牛排攤」重出江湖！地點曝光　常客認：不一樣了

▲牛排攤變乾淨了。（圖／原PO授權提供）

▲牛排攤變乾淨了。（圖／原PO授權提供）

記者周亭瑋／採訪報導

先前在台中大慶夜市一間牛排攤爆出「黑水洗鐵板」爭議後，被逐出該夜市，並永不得入場擺攤。事實上，該名老闆除了在大慶夜市外，也固定會到大里勝利夜市擺攤，雖然短暫消失一段時間，如今店家改頭換面，攤車、製餐區也變得格外乾淨，這讓吃了20多年的常客非常有感，直言「肉的品質相當好、非常新鮮，懂得改進，我會繼續支持的。」

網友在爆廢公社提到，這間在大里勝利夜市的牛排攤，就是之前大慶夜市裡，用髒水清洗鐵盤引起風波的店家，當初食安處前往稽查，他們也被逐出了大慶，「正值風波時期，這攤牛排確實在台中夜市暫時消失，不過今天去逛夜市時，又看到老闆了！」

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原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，老闆將攤車改頭換面，如果不知道的人可能無法輕易認出來，但他是大里在地人，加上這攤也在勝利夜市擺攤超過30年，他讀幼兒園時就有了，所以一眼便發現，更立刻捧場點餐，他強調，「跟以往真的不一樣了，原本都是黑黑髒髒的，現在整個攤車、製餐區都變非常乾淨，鐵盤及下方木板也很乾淨，有如新品一樣，但仔細看應該不是新品，不過老闆被這次事情嚇到，整個牛排攤的東西都整理過一遍。」

▲牛排攤變乾淨了。（圖／原PO授權提供）

▲原PO直言，老闆有被這次事件嚇到。（圖／原PO授權提供）

網友坦言，當初看到新聞是非常吃驚的，「這攤牛排大概下午5點半人潮就滿滿，都要等待，排餐一份就是150元，口味算不錯，我也是這攤牛排20幾年的老饕，從學生時期就吃到長大至今，這家生意這麼好絕對不是沒有原因的，因為他們肉給得很多，麵量沒在客氣的，玉米濃湯也是一絕，還提供紅茶及奶茶喝到爽，只要懂得改進，我都會繼續支持。」

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