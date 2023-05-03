新竹女駕駛「禮讓行人」遭開單！聽取締原因傻眼：我心好痛

記者柯振中／綜合報導

立院上個月三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，用路人未禮讓行人的罰則提高，5月1日全台多地開始大執法。對此，一名女駕駛上網訴苦，日前開車右轉時，碰到行人正在走斑馬線，於是慢速行駛、禮讓對方先行，沒想到還是被攔下開單，讓她相當困惑，也無助吶喊「心好痛」。

▲▼女駕駛看見有行人在斑馬線上，於是慢下車速禮讓，沒想到被員警攔停。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）



這名女子在「爆料公社公開版」上傳影片，她1日開車行經竹縣新豐鄉的道化街、新興路口，正好碰到行人在過馬路，於是慢下車速禮讓，等到行人們走到分隔島附近，才順勢轉彎過去。

沒想到，繼續直行了一段時間，後方突然有2名員警出現，開口要求她停下，並且開出罰單。這讓女子感到困惑，行人已經走過斑馬線，難道還是要等相隔3公尺才能通過，被取締的原因是「未禮讓行人」，打到派出所詢問，也得到相同的答案，看見提高後的罰鍰，讓她相當心痛。

▲▼女駕駛一通過人行道，立即有員警迴轉過來攔停、開單。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）



消息曝光後引起熱議，不少人同樣感到困惑，明明女駕駛看起來並沒有問題，為何還會遭到開單。

對此，新竹縣警新湖分局新工派出所所長陳保森表示，該輛車通過行人穿越道以前，已有注意往來人車，且在行人通行後才經過行人穿越道，因此舉發尚有疑義。

新湖分局副分局長林瑞枋則說，之所以會舉發，是因為該輛車行經行人穿越道時沒有減速慢行，因此依照相關規定攔停舉發，不過查看影像後發現，駕駛有注意往來人車、等到行人通行後才經過行人穿越道，舉發尚有疑義，會主動撤銷罰單。