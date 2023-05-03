13人吃海鮮噴4萬1！內行人曝5隻沙公沙母要1萬：可改嗑帝王蟹了

▲台中沙鹿知名餐廳梅子活海鮮在2022年榮獲米其林餐廳殊榮，卻挨轟價格太貴。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中知名米其林餐廳梅子活海鮮遭網友貼文批價格太昂貴，一行13人吃一桌海鮮，包括沙公沙母、龍蝦及清蒸石斑等花了4萬1000多元。貼文傳出引發熱議，專營海鮮批發的業者看了報導透露，網友貼出的照片已經是料理後的模樣，食材本身以及規格、重量大小等都已不同，很難決斷價格是否高昂，但以該桌價格來看，花費大概3萬元到3萬5000元左右算合理價格。

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▲梅子活海鮮餐廳在地經營30多年，是當地有名海鮮餐廳。（圖／民眾提供）



另外有同行指出，照片中的清蒸魚是石斑魚，一般石斑魚成本價約800元左右，除非是七星石斑價格才會如此高昂；至於龍蝦若是七彩龍蝦，一隻6000元價格還算可接受範圍；但「沙公沙母5隻吃了1萬元」幾乎可以改吃帝王蟹了，直言價格離譜。

▲當天13人一共消費4萬1239元。（圖／翻攝自爆怨公社）



同行表示，就帳單來看總金額，扣掉服務費後，跟一般外面的海鮮餐廳相比，大概貴15%左右，換算下來約貴4、5000元；但也直言，餐廳是在地經營30多年老店，以長久經營而言，無理由敲消費者竹槓。

▲當天菜色包括清蒸石斑、沙公沙母及龍蝦。（圖／翻攝自爆怨公社）



也有饕客提到，這家餐廳標榜上千到數萬元的料理都做得出來，且一般人到陌生的海鮮餐廳用餐，都會先抓預算告知店家，請店家依照預算料理，「點餐之前沒問可能價格，點完吃完才來抱怨價格昂貴，不太合理。」

梅子活海鮮餐廳今天依舊低調不願接受採訪，僅說「希望一切就這樣靜下來」，不少客人打電話幫業者加油打氣。

細看梅子餐廳的網路評論兩極，有網友提到，「一樓點餐，老闆會看著水族箱冰箱一一介紹，雖然有菜單，但禁止拍照，加上服務費5個人吃了3000多元，食材新鮮不過要價不菲，還要10%服務費。」也有網友盛讚餐廳米其林稱號名不虛傳，食物新鮮，烹調到味，讓人食之驚豔。