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一蘭拉麵「隱藏版福利」台灣也有！1類人免費吃　家長洗版大讚

一蘭拉麵台北本店。(圖／黃士原攝)

▲一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本高人氣拉麵店「一蘭拉麵」來台展店已超過5年，受到廣大消費者喜愛。一名日本父親日前帶著兩孩前去用餐，意外發現「隱藏版福利」；而貼文被台灣旅遊作家轉發後，台灣一蘭拉麵也證實有提供此優惠，不過和日本的規定有些許不同。

一名日本父親在推特發文，4月26日當天，他帶著兒子女兒到一蘭拉麵用餐，沒想到點了3碗拉麵，竟只算1碗的費用，簡單來說就是兒童可免費享用拉麵；不僅如此，一位成人最多可帶5名孩童，這讓他不禁笑說，「像漏洞般的福利。」

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▲日本父親分享隱藏好康。（圖／翻攝自推特／横浜ショーン）

▲日本父親PO文分享。（圖／翻攝自推特／横浜ショーン）

臉書粉專「魚漿夫婦」昨日轉PO此文，表示「我知道這個消息應該很多人知道；但老樣子，只要有一個人不知道就有意義喔！不管一蘭好不好吃，但願意有這樣的小孩優惠方式，真的很棒呢！」

日本一蘭拉麵指出，由於孩童食量較小，家長通常不會讓他們單獨吃一碗，而是用分食的方式，不過此舉會使湯頭及麵條無法保持在最好吃的狀態，所以才推出「免費的兒童拉麵」，份量是一般拉麵的一半，對象為年齡12歲以下的兒童；但條件是需要安裝一蘭拉麵官方APP，且每位成人最多帶5位孩童。

▲▼ 重傳LOGO,一蘭拉麵,一蘭。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣店也有此福利，不過限2位兒童。（圖／ETtoday資料照）

值得一提的是，台灣一蘭拉麵也有提供此福利，除了同樣要下載官方APP，加入會員後每日可獲得2張兒童拉麵招待券，這部分和日本上限的5位不同，台灣店只能帶2位兒童，且須出示出生證明。

對此，網友們紛紛回應，「完全不知道欸，但是小孩已經過了12歲」、「我還真的不知道欸，感謝分享」、「之前去日本不知道，付了好多次小孩拉麵的錢，現在知道了，小孩13歲了，啊啊啊啊啊」、「五月來用」、「這也太厲害了，完全不曉得」、「哇～原來我最愛的一蘭有這樣的優惠」、「感謝您！超需要這樣的資訊」。

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