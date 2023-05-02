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企鵝妹吃烤雞！騎士團見一幕「怒洗店家1星」　網卻幫補血：好恐怖

▲企鵝妹吃烤雞！騎士團見1幕「怒洗店家1星」　網卻幫補血：好恐怖。（圖／翻攝自Dcard、翻攝自Google評論）

▲企鵝妹環台一舉一動都受到關注。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進連日徒步環台，掀起廣大關注與討論，不少粉絲會斗內、贈送物資相助，店家也熱情招待。就有網友發現，企鵝妹日前到一間甕窯雞餐廳吃飯，而店家友人的舉動，惹怒一票騎士團，氣得發動1星攻擊，不過網友們則不以為然，吐槽「亂洗負評不怕被告嗎？」

一名網友昨在Dcard曬出截圖，表示企鵝妹去吃烤雞，結果店家友人格外熱情，拉著她共餐，此舉被不少粉絲抨擊，甚至湧入Google評論區狂洗1星。

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翻開評論可見，騎士團留言大罵，「丟台灣人的臉，企鵝明顯就不想待，硬要留，台男自以為的熱情」、「招待就招待，免費工商就算了，坐下來一起吃是什麼情況，有考慮過別人的感受嗎」、「熱情歸熱情，但完全不考慮別人想法，硬拉別人共餐，也不懂介紹台灣，硬要尬聊，這顆星給店家慘遭不識相朋友害的」、「慎選朋友，負面工商」。

▲企鵝妹吃烤雞！騎士團見1幕「怒洗店家1星」　網卻幫補血：好恐怖。（圖／翻攝自Dcard、翻攝自Google評論）

▲網友湧入評論。（圖／翻攝自Google評論）

眼看店家慘遭1星攻擊，許多網友不禁傻眼，直言「洗負評的是真的不怕被告妨害商譽」、「追實況的真的一堆X能」、「看來72騎士團真的是死忠的」、「騎士團真的很恐怖」、「精蟲衝腦的最好示範」。

不過也有人表示，「當時看到超級傻眼，居然不是只有提供食物，而是放上2碗白飯，像朋友那樣一起吃午飯欸！不過剛剛突然想起對方會這麼做，可能是因為把企鵝妹當政治（公眾）人物來對待了，哭笑不得」。

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