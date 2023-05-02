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外交部：巴拉圭新總統8／15就職　慶賀團規劃中

▲▼外交部發言人劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統大選結果出爐，友台的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選。外交部發言人劉永健2日說明，我駐巴拉圭大使韓志正已經當面見到潘尼亞表達總統蔡英文祝賀，至於8月15日巴拉圭總統就職典禮相關規劃，外交部將適時對外說明。

針對外界關注，我國駐巴拉圭大使是否已經見到巴拉圭總統當選人，以及是否已安排總統蔡英文8月參加就職典禮？劉永健今天上午在例行記者會表示，我駐巴拉圭大使韓志正已經當面見到潘尼亞，也代表蔡英文向他祝賀。

至於總統是否出席巴拉圭總統就職典禮，劉永健表示，8月15日巴拉圭將舉行新任正副總統的就職典禮，我國政府出訪友邦首長的就職典禮，一向是外交部的重點工作，目前巴拉圭大選剛剛結束，相關的安排以及我國參加就職慶賀團的出訪規劃，外交部將會適時對外說明。

政壇近期盛傳，代表民進黨競選2024總統的副總統賴清德將有機會代表總統蔡英文出席就職典禮，順便過境美國，但此說法始終未獲得證實。

回顧近年正副總統參與友邦總統就職典禮的狀況，2018年蔡英文應邀出席出席巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，當時「同慶之旅」過境美國洛杉磯和休士頓，並於參觀雷根圖書館時發表公開談話，被視為一大突破；2022年賴清德以總統特使身份出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框。

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