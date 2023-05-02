好酸！游毓蘭稱樂見陳水扁「健康」上凱道　籲蔡英文：應該特赦他

▲游毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁認為行政院版《選罷法》修正草案涉及違反比例原則，預告今（2日）下午將到台北市凱達格蘭大道，向總統府、行政院、立法院4大黨團，第一次行使憲法的請願權。對此，國民黨立委游毓蘭今表示，以陳水扁對民進黨的貢獻，總統蔡英文應該特赦陳，不要歹戲拖棚；游也說：「阿扁總統，我看到你身體這麼健康可以走上凱道，我也蠻高興的。」

陳致中因涉洗錢案上月被判刑1年定讞並面臨解職，近日將發監執行，而陳水扁昨表示，為籲請密注行政院版《選罷法》修正草案，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，預告今下午將上凱道，向總統府、行政院、立法院4大黨團，第一次行使憲法的請願權。

對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘2日表示，一個被判刑確定的人去服刑天經地義，難道因為是前總統的兒子就要法外施恩，法理上說不通。

游毓蘭說，法律上過去處理陳水扁相關的案子都有轉彎、特別寬貸，但她認為，以陳水扁對民進黨的貢獻，蔡英文應該特赦，「民進黨欠他的，就好好在她卸任之前，趕快結束，不要歹戲拖棚」。游毓蘭也說：「阿扁總統，我看到你身體這麼健康可以走上凱道，我也蠻高興的。」

立委李德維表示，假如陳水扁對立法院4大黨團有陳情，在國民黨團部分，他認為王子犯法與庶民同罪，前總統兒子若犯罪，也應該接受法律制裁，陳身為法律人應該好好思考。