郭台銘拋蓋小核電廠、製造8萬機器人　李德維：尊重但郭須顧及民意

▲李德維2日上午出席國民黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，近期提出高雄半屏山蓋小型核電廠、不要議會監督及製造8萬機器人保台等言論，引發討論。 對此，國民黨立委李德維今（2日）表示，郭台銘是個企業家，會有天馬行空的想法，他尊重，但在民主時代，郭必須顧及民意的想法。

國民黨團2日上午舉行「開放陸客來台 拼經濟 蔡政府在等什麼?」記者會，出席藍委被問對於上述郭台銘言論的看法。游毓蘭表示，郭台銘家庭不是很有錢，這樣能夠創業，在郭的世界裡一向充滿無限可能、沒有框架；當郭說要蓋核電廠，其實是因為國際潮流，就她近期隨立法院到英、法考察，發現有些比較小型安全的核電，是穩定而乾淨的能源，幾乎是國際的共識了。

游毓蘭也指出，當郭台銘要買疫苗時，民進黨政府是怎麼樣的嗤之以鼻，但郭就是個創業家、企業家，有很多跳脫框架的想法，沒有什麼不好，她樂見其成。

李德維表示，郭台銘是個企業家，會有天馬行空的想法，但在民主時代，郭必須顧及民意的想法，既然郭自己提出，一定有其個人的想法，不過畢竟從事企業、創造企業利潤，跟從事政治工作並獲得選民肯定是兩個不同領域，他只能說尊重，但也希望能獲得更多民眾務實的支持。