18日本國會議員5月分批來台　將拜會蔡英文、賴清德

▲台日關係協會秘書長范振國。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

台日關係協會秘書長范振國2日說明，近期將有4組日本重要外賓訪台，屆時將分別晉見總統蔡英文、副總統賴清德，雖然日本國會仍然正值開議期間，不過仍有多達18位國會議員利用日本黃金週連假期間來台訪問。外交部對此表示誠摯歡迎，相信藉由台日間密切的互訪交流，將有助提升雙方在各領域的實質合作及夥伴關係。

范振國今天上午在外交部例行記者會說明，近期將有4組日本重要外賓將訪台，首先是「自民黨熊本國會議員訪問團」訂於5月2日到5日訪台，成員包括來自熊本縣選區的坂本哲志眾議員、金子恭之眾議員、松村祥史參議員、馬場成志參議員等4位國會議員以及熊本縣議會議長、議員及副知事等共計11人，訪台期間將晉見賴清德、拜會立法院、外交部、經濟部及東亞經濟協會。

范振國表示，第二組訪團為「自民黨青年局訪問團」訂於5月3日至7日訪台，團員包括自民黨青年局長鈴木憲和眾議員、藤原崇眾議員、佐藤啟參議員、中曾根康隆眾議員、西野太亮眾議員、山口晉眾議員等6位國會議員及青年會議所幹部共計12人，訪台期間將晉見蔡英文、賴清德，拜會行政院、立法院及外交部，並參訪台北市、新北市及高雄市，以及與三三會青年部、救國團進行交流。

范振國表示，第三組訪團為「前參議院議長山東昭子參議員訪問團」，由日本前參議院議長山東昭子參議員偕同舟山康江參議員、島尻安伊子眾議員及今井絵理子參議員等4位跨黨派女性國會議員訪問團訂於5月3日至8日訪台，期間將晉見蔡英文、賴清德、拜會立法院游錫堃、外交部長吳釗燮，與我國女性立法委員交流，另將參訪台中市及體驗我國茶藝及書法文化。

范振國表示，第四組訪團為「奧野信亮眾議員訪問團」，將由奧野信亮眾議員偕同西銘恒三郎眾議員、鈴木隼人眾議員、高村正大眾議員等4位國會議員訂於5月3日至6日訪台，訪台期間將拜會立法院、國安會及外交部，並將赴金門參訪。