「卡神」楊蕙如詐WTA補助977萬　妨害體育發展還哭窮遭求重刑

▲楊蕙如用不實單據詐領WTA賽事補助款近千萬元遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

卡神楊蕙如涉嫌利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球賽事名義，浮報開銷向體育署、交通部觀光局、台北市體育局詐領977萬6146元，遭搜索後堅稱自己投資賺很多，不需要貪這些錢，等到檢調攤開證據才又哭窮表示無力償還。台北地檢署2日起訴痛批楊蕙如以魚目混珠方式詐領補助，影響公私協辦國際賽事的合作信任，阻礙我國體育發展，依詐欺罪起訴並請法院從重量刑。

卡神楊蕙如涉嫌利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球賽事名義，浮報開銷向富政府單位詐領977萬6146元，遭搜索後堅稱自己不需要貪這些錢，等到檢調攤開證據才又哭窮表示無理償還，台北地檢署2日起訴痛批楊蕙如以魚目混珠方式詐領補助，影響公私協辦國際賽事的合作信任，阻礙我國體育發展，依詐欺罪起訴並請法院從重量刑。

起訴指出楊蕙如的易使公司先是取得2016年WTA(Women's Tennis Association國際女子網球協會)賽事的舉辦權後，與寶悍公司簽約合作，約定各自出資2500萬元，但是賽後結算，寶悍支出比預期還多，因此與楊蕙如協議分攤多於支出，並由寶悍開列200萬到465萬不等地開票給楊蕙如，要求楊蕙如必須定期清償欠款。

寶悍因為首度合作吃了虧，決定之後的WTA賽事，寶悍不再以合作廠商掛名，改成受易使委託執行相關活動，沒想到楊蕙如竟然就把寶悍2016年開出的發票，用來請領2017年和2018年的WTA賽事活動執行費。

此外，楊蕙如的另2間杰美公司、品原公司共開出6張發票，向體育署、交通部觀光局、台北市體育局等單位請款，補助布置與廣告行銷費用，楊蕙如聲稱，杰美公司的確有與迷你網協合作進行場地布置，但被迷你網協打臉稱並無合作也沒有簽約。

▲易始公司行政人員張雅萍獲不起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

另外楊蕙如聲稱品原公司是負責輿情分析的工作，主要是在PTT以及臉書上做行銷推廣，但又拿不出實際的宣傳文宣或成效，檢察官因此認定，楊蕙如根本就是一人主導，以魚目混珠的方式，把前年度的開銷虧損發票，灌進之後幾年的賽事中，訛詐政府共977萬6146元，用來常換私人借貸。

據了解，全案在2021年檢調發動首度搜索約談楊蕙如、楊母陳玉音、楊妹楊蕙玉等人時，楊蕙如就一肩扛下所有責任，但她堅稱自己靠投資賺了很多，不需要貪這些錢，等辦案人攤開證據後，老是在臉書上po出大餐美食照的楊蕙如又哭窮稱無法償還。

檢察官詹騏瑋因此痛批楊蕙如犯後態度不佳，虛增支出騙取國家有限的補助經費，排擠政府挹注其他體育運動的資源，使政府補助的公平性備受質疑，造成公私協力舉辦國際賽事的合作模式無法順利運作，明顯阻礙我國體育運動健全發展，請求法院從重量刑，並宣告沒收不法所得發還被害人。