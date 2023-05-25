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快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

▲▼台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

▲im.B詐騙吸金案主嫌曾國緯(中)與女友張淑芬(後)已經被收押禁見。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦連日引爆政壇議論的不動產借貸媒合平台im.B詐騙案，25日發動第3波搜索約談，這次行動主要目的，是要釐清im.B聲稱可媒合的「債權人」真假，因約談對象包括陳姓原始債權人以及處理相關業務的客服、行政人員，其中層級最高的im.B幹部，是先前首波約談後獲法院裁定30萬交保的協理顏妙真，全案持續朝違反《銀行法》方向偵辦。

由通緝犯曾國緯(本名曾耀鋒)主持的台灣金隆科技公司借貸媒合平台im.B，近日因為傳出包括監察院長陳菊等人都曾與曾男同框合照，在政壇引起軒然大波，其中宜蘭縣民進黨立委陳歐珀因遭爆料，借用曾國緯的辦公室作為競選之用，家族與曾國緯牽扯不清，已對外道歉並決定不再參選下屆立委。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警首度搜索時，在曾國緯家中搜出大量愛馬仕等精品。（資料照／記者張君豪翻攝）

至於外傳包括明星級檢察長、調查局官員以及政要官員同桌飲宴一事，法務部長蔡清祥日前已表明，將由檢調持續偵辦，調查其中是否有共犯關係，或是名人遭利用作為詐騙看板。

台北地檢署4月間接獲民眾報案，指控im.B涉嫌遊說民眾拿錢出來，透過P2P平台借給有需要的人，再由金隆公司依投資人認購的債權比例支息，但金隆公司從2022年底開始，就沒有在給付利益，涉嫌吸金詐騙，受害民眾請求緊急保全相關證據，以免數千名被害人血本無歸。

受理這項保全案件的檢察官蔡沛珊指揮刑事局偵七大隊展開偵辦，迅速在5月間鎖定人間蒸發的金融公司負責人曾國緯、曾父曾銘祥、曾的女友張淑芬等主要經營階層，並展開首波搜索約談，經檢察官聲押後，曾家父子與張女等4人遭收押禁見。

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宜蘭立委陳歐珀因捲入im.B詐騙案，已宣布退出下屆選舉。（資料照／記者屠惠剛攝）

在此同時，高檢署只是已對im.B吸金案蒐證多時的桃園檢調單位，協助將已蒐集到的被害人筆錄以及相關證據，提供北檢接手偵辦，據估計，全案約有5000名受害人，詐騙吸金款項高達25億元。

為了釐清曾國緯所聲稱的債權債務是否真有其事，或者只是虛擬假債權詐騙話術，檢察官蔡沛珊25日指揮調查局北機站、台北市調處、桃園市調處兵分24路展開搜索，預計約談im.B相關幹部、客服、行政人員以及原始債權人共16人到案。

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關鍵字：

im.B曾國緯債權詐欺吸金銀行法

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