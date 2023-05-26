im.B處長聲押「追25億贓款」　4原始債權人600萬交保

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦不動產借貸媒合平台im.B詐騙案，25日發動第3波搜索約談，除了釐清主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)組織的吸金集團成員結構，也要為數千名被害人追蹤遭騙的贓款下落，經專案小組漏夜偵辦，im.B處長陳振中26日凌晨被依詐欺罪嫌聲押禁見，4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保，另外9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。

▲Im.B處長陳振中因涉嫌吸金25億元詐騙案遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

通緝犯曾國緯(本名曾耀鋒)主持的台灣金隆科技公司，透過借貸媒合平台im.B，向民眾宣稱，自己就可以當銀行家，透過P2P平台集資借錢給有需要的人，除了可獲不動產抵押權外，與可定期收取利息賺錢。

▲曾國緯Im.B吸金25億案，6名行政客服人員各以3萬到9萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

而投資人都是被指定將錢匯入「原始債權人」的帳戶，再由由金隆公司依投資人認購的債權比例配發利息，可是2022年底開始，開始有投資人收不到紅利而驚覺受騙，因此組成自救會，向各地檢警單位提告，2023年4月間，台北地檢署接獲民眾請求緊急保全相關證據，指揮刑事局在5月間展開首波搜索約談，主嫌曾國緯、曾父曾銘祥、曾的女友張淑芬，以及財務主管潘志亮等4人遭聲押禁見獲准。

▲im.B詐騙主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬已被收押。（資料照／記者黃哲民攝）

檢調日前發動第2波行動後，分析已扣得的相關電腦帳冊等事證，決定發動第3度大規行動，兵分24路約談im.B的幹部、行政、客服人員，以及最初提供帳戶接收投資人匯款的所謂「原始債權人」，追查後續金流。

經檢調漏夜訊問後，處長陳振中遭聲押，先前已遭聲押被法院裁定30萬交保的協理顏妙真，再被要求60萬元交保，原始債權人陳正傑、李耀吉各200萬交保，原始債權人陳宥里、潘坤璜各100萬交保，另外李耀吉的妻子以及im.B行政客服人員賴玉卿、呂玉芬、李意如、李毓萱、賴采彤、陳君如等7人獲得3萬到100萬元不等金額交保。

▲im.B原始債權人陳正傑（左上起往右)、陳宥里、李耀吉、潘坤璜各以100萬或200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

至於近日傳出包括監察院長陳菊等，多名政要名人都曾與曾男同框合照，在政壇引起軒然大波，其中宜蘭縣民進黨立委陳歐珀因遭爆料，無償使用曾國緯的辦公室作為競選之用，家族與曾國緯牽扯不清，陳歐珀已對外道歉並決定不再參選下屆立委。而被im.B當成代言人的主持人盛竹如，也被自救會列為詐欺被告。

▲im.B協理顏妙真60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

對於外傳包括明星級檢察長、調查局官員以及政要官員同桌飲宴一事，法務部長蔡清祥日前已表明，將由檢調持續偵辦，調查其中是否有共犯關係，或是名人遭利用作為詐騙看板。