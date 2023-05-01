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80歲失智翁吃「快樂餐」被噎死　安養院挨告因「雞腿」判無罪

▲▼滷肉飯是著名的台灣美食之一。（圖／載自pixabay）

▲顏姓老翁住在老人安養中心吃「快樂餐」滷肉飯噎死，護理師和營養師都被以過失致死罪起訴。（示意圖／載自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投80多歲顏姓老翁住在老人安養中心，在吃「快樂餐」滷肉飯時，竟被滷肉飯噎死。檢方認為，黃姓護理師、施姓營養師明知顏男罹患重度失智症、無上排牙齒也未戴假牙，還給他吃滷肉飯，依過失致死罪起訴2人。南投地院審結，認為老翁在案發前幾天，還吃過雞腿、青菜、肉絲等一般食物，軟質的滷肉飯符合顏男的進食能力，黃、施兩人無責任過失，判處無罪。

判決指出，該家老人安養中心於每周五中午提供「快樂餐」，也就是從市面上餐廳所販售的餐點裡，挑選出數款餐點，再由住民做選擇。院內顏姓老翁於前年10月1日中午，選用滷肉飯做為「快樂餐」，竟在進食過程被滷肉飯阻塞氣管，因顏男患有重度失智症，不知立即向他人求救，直到身體癱軟失去意識，才被現場人員發現，經送醫急救後仍窒息死亡。

檢方認為，因院內每位住民身體健康狀況不同，通常由黃姓護理師、施姓營養師負責審核、了解住民是否適合食用「快樂餐」。而兩人明知顏男有重度失智症，且沒有上排無牙齒，僅剩下排牙齒，也未戴假牙無法咀嚼，還同意他選擇滷肉飯，依過失致死罪起訴兩人。

黃姓護理師表示，她的工作是醫療照護和護理評估，護理評估雖有一項是「一般評估表」，但表內紀錄顏男可不戴假牙自己吃飯，另院內菜單是由主管跟營養師共同開會審核，她並無義務審核院民是否適合吃「快樂餐」。

施姓營養師則辯稱，她職責是對疾病飲食的營養評估，針對熱量、蛋白質、碳水化合物跟脂肪做調整，但實際顏男吃了什麼東西，並沒有人會知會她，她只負責做營養和熱量的評估。

辯護律師也表示，顏男在院中和一般人都吃同樣的食物，像是青菜、肉絲、米血、炒蛋，案發前3日，還吃泰式打拋豬、苦瓜湯、蜜汁雞腿、豆腸等食物，長期可自行進食，可見他咀嚼、吞嚥功能正常，並沒有不能吃滷肉飯這種軟質食物的情形。

法官認為，顏男雖罹患重度失智，但無法證明他咀嚼及吞嚥能力也因此不足，且根據院方在案發前幾日的菜單，顏男確實可進食經細碎處理的硬質固態食物，而根據當日餐點照片，滷肉飯為軟爛無黏性的細碎固態食物，對顏男應屬安全、且能自行進食的食物，且顏男經評估仍有相當自主能力，能進行日常對話，他因進食阻塞氣管、且未在當下求救而死，並非黃、施兩人可事先預防的意外，判兩人無罪，全案還可上訴。

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