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快訊／婦科名醫過失致死起訴　堅持達文西手術害腫瘤破裂轉移亡

達文西機器手臂操作、達文西手術。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

▲達文西手術使用機器手臂操作，優點是傷口小，術後復原快。（示意圖／台灣機器人手術醫學會提供）

記者劉昌松／台北報導

北部某醫學大學附設醫院劉姓婦科名醫，因被控在發現女病患卵巢有超過20公分大的腫瘤時，捨棄傳統剖腹完整取出腫瘤，2度使用開刀傷口僅約1公分的達文西微創手術，導致腫瘤破裂，最後切除全子宮，但病患仍因癌細胞轉移到肝臟腹腔身亡，台北地檢署根據3次醫審會鑑定，認為劉男違反醫療常規，依過失致死提起公訴。

70歲的劉姓醫師過去也曾因切除病患子宮、卵巢而惹上官司，不過最後被判法院以告訴逾期、鑑定並無違反常規等理由，分別判決公訴不受理、無罪，由於劉男對婦科腫瘤學有專精，又擅長小傷口的達文西等高難度手術，因此年約30歲的何姓女病患在2012年11月間登門求診。

▲▼一共有12名大腸癌病患參與該研究。（圖／載自pixabay）

▲女病患因卵巢癌，2度接受達文西手術，結果都沒能把腫瘤清乾淨。（示意圖／pixabay）

劉男當時先以電腦斷層掃瞄檢查，發現何女骨盆腔左側卵巢有大型腫瘤，決定在同年12月4日為何女施作首次的達文西手術，但在施行手術時，確定腫瘤23X16X5cm，腫瘤黏液性內容物2100ml，要想從微創手術的約1公分傷口取出，就必須以剪碎或絞碎方式破壞囊腫。

起訴指出，若改以開放性剖腹手術，應能將避免腫瘤破裂，但劉男仍堅持以達文西手術進行，並在手術過程腫瘤破裂，導致何女出院時，腫瘤病理分期從開刀前的IA(第一級最初)，達到IC等級(第一期末)。

2015年7月間，何女再次因腹部不適就醫，電腦斷層結果顯示腫瘤有復發情形，且有大小不同腫瘤散布在肝臟表面及腹腔內，此時也應採取剖腹手術，才能讓手術視野最大化，可以盡量清除腹腔內腫瘤，減少殘存腫瘤大於1公分的風險。

▲醫生,病患 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲病患最後因癌細胞轉移病逝，讓家屬不能接受。（示意圖／pakutaso）

且依「國家衛生研究院副癌臨床診療指引」，針對復發性卵巢癌治療建議為最大程度減積手術，清除所有復發腫瘤。但劉男仍執意在8月11日對何女施以第2次達文西手術，手術範圍包括全子攻擊右側輸卵管卵巢切除、腹腔內腫瘤切片手術，最後殘留的腫瘤仍大於1公分。

何女接受了2次手術後，體內癌細胞逐漸轉移，最後在2016年5月5日，因左側卵巢癌併肝臟、腹部及骨頭轉移至死，何女父親不甘心就這麼失去愛女，向警局提告，檢察官受理後，將全案送交鑑定3次，顯示劉男捨棄傳統剖腹手術，2度違反醫療常規使用達文西微創手術害命，涉嫌過失致死罪。

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