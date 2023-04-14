獨／「藍道」左育兒右殺人！文青男娶知名大學妻　奪4命成魔之路曝

▲「台版柬埔寨」詐團狠奪4條無辜性命，很難想像首腦竟是外表看起來斯文的「藍道」杜承哲。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

外表是會騙人的！狠奪4命「台版柬埔寨案」震驚全台，經檢警鍥而不捨本月11日逮捕正在少觀所服義服勞役的藏鏡人「藍道」杜承哲，以及殘黨「泰勒」薛隆廷、「西利亞」洪俊杰、林晏齊等7人。據悉，外表斯文杜男，其妻擁有某知名大學學歷、家境小康，他去年晉升新手奶爸。豈料卻一邊育兒卻一邊指揮手下狠虐殺人，甚至下令拍影片回報。

年僅28歲杜承哲曾當過廚師，因緣際會下接觸詐欺，10幾歲從詐騙集團最底層車手做起，靠聰明才智一路晉升到機房人員，發現錢太好賺，最後吸收門徒自立門戶，把詐團弄得像「公司」，成員各層分工明確，期間杜更會不斷檢討要求改善，加上分工清楚、切割完整，他甚至認為檢警抓不到他，可宛如黑手黨老大般，當藏鏡人，一邊數鈔票當五子登科的人生勝利組。

狡猾的杜知曉虛擬貨幣具有「匿名性」，檢警溯源追查難度高，因此大膽將髒錢層層洗出，檢警透過反覆調閱虛擬貨幣移轉紀錄，與數位證據交叉比對，皇天不服苦心人才追出杜男。

奪4命劊子手「藍道」擁嬌妻住透天開豪車：

身高約175公分體格中等的「藍道」戴一副黑框眼鏡，乍看頗斯文，其妻為台中在地人，他雖是新北人也愛相隨定居在台中，而杜妻外型清秀白皙、家境小康，擁有知名大學學歷，今年3月「藍道」愛女剛滿1歲一家開心辦抓周，全家合照散發幸福洋溢感覺，也讓檢警好奇說「藍道到底怎麼追到她？」

▼台版柬埔寨被害人秀傷勢。（資料圖）

一手育兒一手遙控手下虐罰豬仔：

看似好人夫好父親的杜男，以10幾支手機指揮集團成員，用求職名義招攬受害者，更狠下令「沒有分強不強控，不乖就是揍」，把虐待豬仔當成日常，期間更冷血討論「腳鐐鏈子太長」、「像皮卡丘一樣電」甚至下令回傳拍影片給他看，未來也將面臨最重刑罰。

「台版柬埔寨」去年11月因淡水警偵辦一起失蹤人口案，經新北市刑大抽絲剝繭追查，搗破位於淡水、青埔據點，共計救出58名被害者，「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人被依私刑拘禁致死等罪起訴，求處重刑；所幸士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱全力偵辦，把首惡藏鏡人「藍道」逮捕，徹底瓦解窮凶極惡犯罪集團。