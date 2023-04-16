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左轉感覺卡卡…她補一腳油門輾過！聽叩聲下車驚見「1女爆頭慘死」

▲▼ 澎湖死亡車禍 老婦人命喪車底。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖2022年初發生死亡車禍，90歲蘇姓婦人命喪車輪下。（資料圖／記者陳韋男攝，下同）

記者戴若涵／高雄報導

澎湖縣馬公市2022年初發生一起死亡車禍！一名顏姓女子開車行經朝陽路、文昌街口準備左轉時，撞上剛挖完螺肉準備回家的蘇姓婦人，顏女一度以為自己壓到塑膠，還補了一下油門，沒想到下車卻發現，蘇女頭殼破裂慘死輪下，趕緊報警處理。法院依過失致死罪將顏女判刑8月，案經上訴二審，日前判決出爐！

判決指出，顏女2022年1月10日下午4時47分開車沿朝陽路由西往東方向行駛，行經朝陽路與文昌街口，準備左轉時，當場撞上偏離行人穿越道而走在左側交叉路口的蘇女，導致蘇女顱骨粉碎性骨折、腦組織外露當場死亡。

▲▼ 澎湖死亡車禍 老婦人命喪車底。（圖／記者陳韋男攝）

顏女在警詢時供稱，她看了前方、對向、左前方路況後沒有發現有路人，於是便左轉，但「左轉後有聽到叩叩的聲音，感覺是壓到塑膠，當時我是未踩油門的狀況，順順的左轉，但覺得卡卡的，我以為是壓到盒子，所以補了一下油門，車子都沒動，才發覺不對勁，於是下車察看，就看到阿婆躺在地上，我就馬上打119報警。」

澎湖地方法院認為，顏女書未注意行人動態導致肇事，犯後也沒有跟蘇女家屬達成和解，但考量她坦承犯行，頗有悔意，依過失致死罪將她判刑8月；案經上訴高雄高分院，二審考量她已與家屬達成和解，並已支付完畢，給予緩刑2年，全案仍可上訴。

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