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社會 社會焦點 保障人權

太信自動駕駛！害女乘客枉死　特斯拉男、無照男雙雙起訴

▲▼新北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

彭姓男子前年（2021年）深夜駕駛特斯拉轎車在北二高開啟自動輔助駕駛，沒注意前方劉姓男子開車自撞中央分隔島打橫在內側車道，直接以破百時速撞上，造成劉男受傷、劉男車內周姓女乘客嚴重骨折休克不治，新北地檢署查明彭男沒注意車前狀況及時煞車，劉男無照駕駛且行經積水路段沒減速慢行防止失控，起訴2人涉犯過失致死罪嫌。

起訴指出，本案發生於2021年8月7日深夜11點多，劉男無照開車搭載周姓女子在國道三號南下指標40.5K土城路段，在內側車道因雨積水打滑、自撞中央分隔島，車頭向右打橫在內側車道上，劉男雖打亮雙閃燈示警，還來不及下車擺放警告標誌，彭男駕駛的特斯拉就從後高速撞上右車身。

困在副駕駛座的周女首當其衝，加上她沒綁安全帶，下半身骨盆與股骨遭猛烈衝擊造成骨折而休克，送醫急救仍不治，劉男幸運保命，全身多處擦挫傷、臉部撕裂外加腦震盪，這起事故也導致後方另3輛車在暗夜中來不及閃避而連環追撞，幸未再衍生嚴重傷亡。

彭男被送辦承認沒注意車前狀況，檢方查出事發前，彭男經過事發路段前1公里最近1座ETC計費門架，與前方劉男的車相差12秒，函詢特斯拉公司調閱彭男行車資訊得知，彭男在事發前已開啟自動輔助駕駛功能，碰撞前2秒車速超過時速118公里，碰撞前約1.8秒，距離劉男打橫車身還有43公尺時，彭男車內響起FCW前撞預警聲。

但彭男沒踩煞車解除自動駕駛，不到0.5秒後，彭男座車的AEB自動緊急煞車系統啟動、自動輔助駕駛功能因而取消，此時距離僅剩29.8公尺，接著僅約1秒鐘，彭男座車就猛撞劉男的車身，行車資訊顯示瞬間車速為時速102公里，而且彭男依舊沒踩煞車，撞擊後約6秒，彭男的車身才靜止。

檢方勘驗彭男的特斯拉行車記錄器畫面，清楚可見撞擊前11秒，路面就有疑似劉男自撞分隔島的散落物，撞擊瞬間，也能看見劉男車身警示燈持續閃爍。檢方認為自駕功能僅可做為輔助，駕駛人仍應注意前方車況做好隨時煞停的準備，且依當時狀況，彭男並無不能注意的情事。

此外，劉男行經因雨濕滑路面沒減速慢行，也沒抓緊方向盤維持行進方向防止失控，因而自撞引發追撞，釀成周女傷重不治悲劇，檢方據此起訴2男涉犯過失致死罪嫌，並建請法官對無照駕駛的劉男加重其刑，另3名追撞車主均獲不起訴處分。

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