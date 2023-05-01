雞塊+糖醋醬退位！　麥當勞宣布50年最高機密「大麥克醬」正式開賣

▲大麥克醬汁。(圖／達志影像／美聯社)



記者許力方／綜合報導

速食龍頭麥當勞在美國市場宣布重磅消息，自4/27開始限時提供「大麥克醬」，拿來搭配薯條、薯餅、雞塊等。大麥克醬的祕方堪稱是麥當勞官方史上「最高機密」，一直保密到家的獨家配方，沒想到美國麥當勞如今限量推出獨立包裝的大麥克醬，讓粉絲可以透過APP直接買回家吃。

大麥克始終存在神秘傳說，和糖醋醬、蜂蜜芥末醬等其他受歡迎的沾醬不同，麥當勞一直將大麥克藏在櫃台後的「廚房重地」，作為招牌漢堡大麥克獨家配方使用，從未獨立銷售。而大麥克自1968年問世以來，已經有55年歷史，不過這並不是麥當勞第一次推出大麥克醬，早在2017年就曾送出1萬瓶大麥克醬，在網路引爆熱潮，甚至有人在eBay喊出1萬美元（約台幣30萬元）天價販售。

▲麥當勞雞塊一直都是沾糖醋醬。（資料照／記者蕭筠攝）



美國麥當勞日前發布新聞稿，聲稱這次限量供應大麥克醬，是因為多年來粉絲們在買大麥克時，都會要求多加一份大麥克醬汁，甚至還有人為此在請願網站「Change.org」發起了連署書，要求麥當勞每個漢堡都能搭配大麥克醬，這個請求如今真的得到了官方的回應，美國麥當勞4/19就發文大呼「我的秘密醬汁大公開」。

大麥克醬自1972年以來，一直採用相同配方，就是美乃滋、芥末、醋和調味料的麥當勞獨家配方，美國麥當勞4/27起限量推出大麥克醬，購買任何麥克雞塊都會免費附贈，也可以透過APP在結帳時加購。官方這次沒有使用品牌經典配色紅黃色，選擇以復古的藍、白色設計為包裝。