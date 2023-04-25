國道驚見10歲童獨走路肩！客運司機廣播他跑了　一把拎上車救援

記者戴上容／新北報導

國道1號發生孩童誤闖事件，1名年約10歲男童獨自在國道路肩走，路上行車呼嘯而過，相當危險，此時，一輛由康姓司機所開的三重客運開啟廣播對男童喊「上來快一點」，男童嚇到小跑步逃離，眼見相當危險，康姓司機立刻衝下車將男童拎上，結束國道驚魂記，男童回客運公司後，開心吃著麥當勞向司機先生道謝！

▲▼國道驚見男童「獨走路肩」！客運司機停車一把拎他上車。（圖／記者戴上容翻攝）

據悉，本月23日有輛三重客運行駛在國道1號林口交流道附近，該客運前方還有輛黑色休旅車先跟在男童後方，並且亮起雙黃燈警示後方車輛，而客運司機也開啟廣播，打開車門、對男童呼喚「上來快一點」。

男童疑被司機舉動嚇到，自顧自地又繼續往前走，並且繞過停在一旁打著警示燈的休旅車，走在車道上，驚險的狀況嚇壞眾人，男童看著客運越來越近，便小跑步的往前跑，最後客運司機便在路肩停下，並且衝下車將男童拎回客運上。

男童與司機回到公司後，司機先生叫了麥當勞給男童吃，男童快樂的吃著麥當勞，結束這張驚魂記。男童疑和母親到林口交流道附近的公園去玩，不行原因闖入國道1號高速公路上，獨自行走，對此，國道警方也表示，這樣的行為已經觸法，將對孩裡的家長開罰。