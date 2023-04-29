快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞「得來速」相當方便，人在車上就能點餐、取餐。得來速先前推出「貴賓卡專屬優惠」，可以用10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過稍早就有網友熱心分享，今（29）日就算沒有出示貴賓卡畫面也能享有優惠。消息一出，引發討論。

YouTube頻道「麥當勞官方頻道」3月就以「得來速史上最超值！12小時快閃優惠」為題發布影片，此活動為「4/29得來速限定」，早上8時至晚上8時「消費+10元即享專屬優惠3選1，機車族也適用」。影片右下方也提醒，「消費僅限餐點商品，不含醬包及其他非單獨銷售產品」。

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▲得來速快閃優惠。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「麥當勞得來速+10元享專屬優惠3選1」為題發文，提到今天就算沒有出示得來速的貴賓卡，也可以用10元加購蛋捲冰淇淋、小薯（小份薯條）或薯餅，活動僅快閃12小時。

消息一出，也引發網友熱議，「謝謝，讓我直接省錢」、「我去得來速都直接說要買VIP優惠，他就直接讓我買了」、「繞一圈買一次」、「我家的都沒在看」、「其實得來速結帳跟店員要就有貼紙了，現在最省就得來速1+1=50元，+10元小薯=60元」。

▲得來速貴賓卡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

事實上，雖然此活動快閃12小時，但之後只要出示「貴賓卡畫面」，仍可享有此優惠。麥當勞官網指出，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間至今（2023）年12月31日止。至於要如何成為得來速貴賓？官網也有下載鍵可以點選，過去還有熱心網友分享，「不管是貼在汽車前擋玻璃上，還是摩托車前面，一樣好用！」

據了解，麥當勞的蛋捲冰淇淋18元、小份薯條40元、薯餅37元，若使用此優惠，依序可省下8元、30元、27元。

除了麥當勞推出快閃優惠，肯德基今日至5月1日也有推出限時優惠，點餐時只要輸入或出示優惠代碼「40495」，就能以399元享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6、人氣原味蛋撻x6、百事可樂1瓶，等於折扣下殺至55折。

漢堡王在5月7日前，也有「8大人氣品項買1送1」的優惠活動，優惠品項包含中份薯條、6塊雞塊、小份洋蔥圈、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、小華堡及西部小華堡，只要到門市出示優惠券畫面即可，但部分門市不適用此優惠。摩斯漢堡則祭出咖啡「加1元多1件」的優惠，即日起至5/1止，凡在摩斯購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡「加1元多1杯」。