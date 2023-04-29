　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞「得來速」相當方便，人在車上就能點餐、取餐。得來速先前推出「貴賓卡專屬優惠」，可以用10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過稍早就有網友熱心分享，今（29）日就算沒有出示貴賓卡畫面也能享有優惠。消息一出，引發討論。

YouTube頻道「麥當勞官方頻道」3月就以「得來速史上最超值！12小時快閃優惠」為題發布影片，此活動為「4/29得來速限定」，早上8時至晚上8時「消費+10元即享專屬優惠3選1，機車族也適用」。影片右下方也提醒，「消費僅限餐點商品，不含醬包及其他非單獨銷售產品」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲得來速快閃優惠。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「麥當勞得來速+10元享專屬優惠3選1」為題發文，提到今天就算沒有出示得來速的貴賓卡，也可以用10元加購蛋捲冰淇淋、小薯（小份薯條）或薯餅，活動僅快閃12小時。

消息一出，也引發網友熱議，「謝謝，讓我直接省錢」、「我去得來速都直接說要買VIP優惠，他就直接讓我買了」、「繞一圈買一次」、「我家的都沒在看」、「其實得來速結帳跟店員要就有貼紙了，現在最省就得來速1+1=50元，+10元小薯=60元」

▲▼ 。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲得來速貴賓卡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

事實上，雖然此活動快閃12小時，但之後只要出示「貴賓卡畫面」，仍可享有此優惠。麥當勞官網指出，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間至今（2023）年12月31日止。至於要如何成為得來速貴賓？官網也有下載鍵可以點選，過去還有熱心網友分享，「不管是貼在汽車前擋玻璃上，還是摩托車前面，一樣好用！」

據了解，麥當勞的蛋捲冰淇淋18元、小份薯條40元、薯餅37元，若使用此優惠，依序可省下8元、30元、27元。

除了麥當勞推出快閃優惠，肯德基今日至5月1日也有推出限時優惠，點餐時只要輸入或出示優惠代碼「40495」，就能以399元享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6、人氣原味蛋撻x6、百事可樂1瓶，等於折扣下殺至55折。

漢堡王在5月7日前，也有「8大人氣品項買1送1」的優惠活動，優惠品項包含中份薯條、6塊雞塊、小份洋蔥圈、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、小華堡及西部小華堡，只要到門市出示優惠券畫面即可，但部分門市不適用此優惠。摩斯漢堡則祭出咖啡「加1元多1件」的優惠，即日起至5/1止，凡在摩斯購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡「加1元多1杯」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
空姐派出所PO「爆乳收錢照」！　這下慘了
南韓更大咖女神來台！　PTT驚：超正
快訊／高虹安遭偵訊暴怒！　「真的是太扯了」
小白車鏟翻937萬賓士！　空翻1圈半影片曝光
快訊／31歲韓女慘死高雄！　被打到「左頭腦髓凹陷」
快訊／毒莓果只開放退貨被罵翻！　好市多回應了
好市多進口「毒果莓」！嚴重感染恐要換肝　食藥署：最高罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

撞球館藏百家樂職業賭場　南警破獲查扣籌碼262萬

百億票房男星遭瞎傳「病情惡化疑退圈」！　本尊打破沉默曝近況

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

楊丞琳6月開唱「2.2萬張門票全賣完」！　主辦單位鬆口加場可能性

台積電亞利桑那州新廠火警　公司證實：垃圾管道起火

生火洗地機「拖地懶人求滅火」！過來人秒哭2點：一周就後悔

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

保障行人用路安全　嘉義警方啟動「車不讓人」違規執法

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

短髮妹家樂福偷飲料　自拍全程嗆：沒錢也能活

更多熱門

相關新聞

只到明天！好市多1夯品「快閃特價」

只到明天！好市多1夯品「快閃特價」

好市多的科克蘭衛生紙快閃特價！稍早有熱心網友分享優惠資訊，透露現在一串折扣30元，且活動只到明（29）日。消息曝光後，不少網友也留言直呼，「其實很貴，但有特價還是會買」、「昨天才去！太突然了吧」。

他看完企鵝妹環台直播改觀　釣出鄉民喊+1

他看完企鵝妹環台直播改觀　釣出鄉民喊+1

企鵝妹摸黑「走九份山路」！鄉民見1幕驚：拿命直播

企鵝妹摸黑「走九份山路」！鄉民見1幕驚：拿命直播

棄建中選私校「不會後悔？」...網曝優點

棄建中選私校「不會後悔？」...網曝優點

保全「上班玩手機」被議論！鄉民力挺

保全「上班玩手機」被議論！鄉民力挺

關鍵字：

麥當勞得來速PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面