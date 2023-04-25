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消防夫妻勒索麥當勞7060萬！對話曝光：讓妻子退休

▲▼消防夫妻蔡一郎、黃櫻惠，兒子摔斷手向麥當勞勒索7千萬遭起訴判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲消防夫妻蔡一郎、黃櫻惠，兒子摔斷手向麥當勞勒索7千萬。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，日前帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子不慎跌斷手。2人檢視麥當勞安檢紀錄，竟趁機索討7060萬元的賠償，遭檢方以貪污罪嫌起訴。高等法院25日再度開庭，2人毫無悔意，堅稱無罪，並說這是一場「與大鯨魚的鬥爭」；另外麥當勞律師曝光2人對話紀錄，蔡男竟私下稱：「最終目標是讓櫻惠退休。」

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦5歲大的兒子在土城區麥當勞裕民分店遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償，麥當勞隨即向檢調檢舉。

檢方偵辦後，發現當時蔡男向麥當勞的主管表明身分，並利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，明確列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞。而區區6700元醫藥費的案件，2夫婦拒絕麥當勞賠償醫藥費與承諾改善遊戲區的提議，反而獅子大開口索賠7060萬元。而蔡男之後又稱，可以降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。檢方認為2人涉犯刑度10年以上的《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。

一審法院審理後，改認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案件上訴二審，高等法院審理期間蔡男也稱願意退讓，「3萬醫藥費不拿，賠10萬元」；另外檢方也公開2人對朋友間的對話，稱「如果拿到錢以後，可以買房買車，也能規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。

高院25日再度開庭審理，蔡男稱事發當時，麥當勞曾經透過時任新北市消防局副局長陳崇岳對他們施壓，說「不要把事情鬧大」，也希望儘快和解；所以蔡男說自己才開出7060萬的價碼，他其實可以不要這麼多錢。

另外本案因當時檢方搜索時扣押2人手機，麥當勞委任律師也當庭公布2人手機LINE的對話，其中蔡男曾傳訊給妻子：「逼死他們，如果翻臉，決定讓他們重傷。」他還另外傳訊給一名學長：「最終目標是讓櫻惠退休。」律師表示，2人就是要勒索，請求法院加重量刑。

最後法院詢問量刑意見，2人均主張無罪，並當庭播放兒子受傷臥床的影片。蔡男最後強調，這是一場「與大鯨魚的鬥爭」。全案辯論終結，訂於7月25日宣判。

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