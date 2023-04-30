女子「踩嘔吐物」斷腿住院怒控：醫院反悔不賠10萬！　軍方回應了

記者許力方／綜合報導

台中一名陳姓女子14日前往國軍台中總醫院（803醫院）看診，未料踩到尚未清理的嘔吐物，當場倒地痛到無法站立，急診確定骨折，立即住院開刀。陳女女兒指控，醫院當下沒有告知，原本承諾要負責醫療費，卻在出院時反悔，要他們繳清10多萬元的費用，因此氣憤公布監視器畫面求公審。

陳女女兒30日透過爆料公社發文指控，媽媽14日上午11時許前往803醫院，走入大廳時，在沒有警示狀況下，踩到尚未清理的嘔吐物，以仰躺姿勢滑倒，當場痛到爬不起來，經急診確定為右膝粉碎性骨折，必須立即住院開刀。她稱，媽媽住院2周期間，醫院長官只拿水果來探視一次，入院花費10多萬元，原本院方承諾要讓媽媽安心住院，「後續所有醫療花費都會負責」，卻在28日準備出院時，拿出所有單據，要求他們繳清費用。

▲▼志工以輪椅阻擋嘔吐物，女子誤踩摔倒骨折住院。（圖／爆料公社，下同）



「好好的人本來健步如飛的走進去，出院卻是兩個禮拜後杵著拐杖出來，試想如果是你們自己的家人該作何感想？」女兒指出，媽媽原本是開店做生意，住院期間已經導致5天無法營業賺錢，不得已只能請看護。出院當天，陳家人和醫院長官最後對談，對方反悔說所指的是「保險負責」，讓他們不滿訴求醫院負擔所有醫療費用，「人都已經受傷還要自己花費，我們情何以堪？」

根據曝光的監視器畫面，14日上午11時許，陳女走進醫院前2分鐘，有另一名病患蹲在走廊角落嘔吐，但就這樣過了6分鐘，都沒有處理嘔吐物，隨後有志工推輪椅到該處，試圖警示阻擋通行，下一秒陳女穿越輪椅，從縫中通過，正好踩中嘔吐物跌倒，當場無法站立，只能坐上輪椅。

院方人員30日受訪時指出，當時病患在大廳嘔吐，有志工發現轉身去找清潔人員，志工用輪椅將嘔吐物圍住，避免誤踩滑倒，但因院區過大，清潔人員從3、4樓趕往途中，未料陳女正好走過嘔吐物，造成滑倒受傷，是醫院的疏失，對此深感遺憾抱歉，後續將加強人員機會教育。

國軍台中總醫院政戰主任涂朝騰上校指出，事發時，他有親自到場去慰問說明，隔天也有送水果禮盒探視。對方家屬認為費用不該由他們支出，但按照保險流程，必須先由家屬付費，再跟保險公司申請，才能交給家屬，對於造成誤解深感抱歉。

院方強調，軍醫院公共意外責任有一定保險申請程序，醫院須有繳款收據，絕對不是不賠償，陳女因受傷導致的醫療費用，醫院將全額負責，後續也會主動協調，希望家屬體諒達成共識，至於其他相關求償則將到區公所開調解會。