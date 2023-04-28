　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

記者施怡妏／綜合報導

「工人真的很辛苦！」一名網友貼出一段影片，一名工人站在瀝青槽車上，疑似工程車故障，油槽噴出大量瀝青，周圍的建築物、盆栽、地面都被染黑，工人也被噴得一身黑，一開始用手擦拭，後來索性脫掉上衣，影片曝光，許多網友心疼喊「這真的是做工的人最辛酸的一面，希望人沒事」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，一名工人站在瀝青槽車上，油槽不斷噴出黑色瀝青，工人先是用手擦拭，發現擦拭無效，索性直接脫掉上衣，被噴得全身黑漆漆，讓人看了心疼不已；大量噴出的瀝青，也染黑周圍建築物，一旁的公寓鐵門、1樓、2樓、3樓住家，以及盆栽全都遭殃。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工人被潑一身瀝青。（圖／翻攝自FB爆料公社）

貼文曝光，網友心疼喊，「爆管，但令人尊敬，勞苦功高的基層施作人員，出狀況還恪守本位，沒逃離現場」、「水肥還好洗，瀝青得用柴油」、「應該趕緊就醫，願他平安無事」、「看到影片中的師傅大哥好不捨」。還有網友表示，「這超難清，想到以前學姐照顧到被瀝青弄到全身的病人，光要弄掉那瀝青，皮都剝掉整層的」 、「好可怕……曾經不得已必須踩過剛鋪好的瀝青路，不到一分鐘的時間，整個鞋底融化一半，超級燙，超恐怖！希望他傷得不嚴重」。

也有網友看到照片後驚呼，「這個清到想哭了」、「還好不是豪宅」、「樓下的住戶，門會不會無法開門」、「外牆永久性防水」、「太慘了，可以考慮直接重新拉皮換新門窗了」、「我甘願是水肥，這比水肥還難清」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲2樓的窗戶全被染黑。（圖／翻攝自FB爆料公社）

據了解，瀝青是高黏度有機液體的一種，表面呈黑色，可溶於二硫化碳、四氯化碳，多會以液體或半固體的石油形態存在，多用於建築的防水防腐，或用於瀝青路面的膠結材料，俗稱柏油路。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
饗饗、旭集預約要收訂金　網支持：建議提高1000元
國小童校門口衝馬路！　遭先撞再輾過
國道停內側突開門！　29歲男翻到對向慘被撞飛
LIVE／呂捷遭嗆懂不懂？　陸啟貿易壁壘調查為哪樁
有夠噁！團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了
少見！　星巴克連2天「買一送一」
快訊／台北女陳屍家中留詭異遺書！　男友被列關係人
快訊／國1恐怖事故！　男突出現車道「慘遭撞飛」
直擊／G奶AV女優抵台！　「想吃鳳梨鼠薯19.5」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

長輩忌諱「喜沖喜」！懷孕同事硬要去婚宴　她傻了：吃這頓很重要？

連假首日鋒面夜襲！降雨熱區曝　氣象局揭「首波梅雨」殺到時間

有夠噁！團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰10億

大甲媽回鑾！孝女「為癌父祈福」雙腳起水泡…堅定喊：想走完全程

張國煒開砲「台觀光落後新加坡」　王國材：他沒看到大家努力成果

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

長輩忌諱「喜沖喜」！懷孕同事硬要去婚宴　她傻了：吃這頓很重要？

連假首日鋒面夜襲！降雨熱區曝　氣象局揭「首波梅雨」殺到時間

有夠噁！團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰10億

大甲媽回鑾！孝女「為癌父祈福」雙腳起水泡…堅定喊：想走完全程

張國煒開砲「台觀光落後新加坡」　王國材：他沒看到大家努力成果

Netflix 5月下架片單「整排宮崎駿系列」！網崩潰　吉卜力8動畫全掰了

《意難忘》睽違20年！李李仁與謝金燕「父女重聚」霸氣代理總監

快訊／「豐采520」建商慘了！復工條件曝　出動透地雷達防天坑

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

世界最偏遠小島徵才！「年薪百萬」職缺曝光　從南非搭船7天才能到

賴「兄弟之邦」說對陸釋善意　別讓台海成美方操弄之棋

留美碩士女聯手男友弒父！母痛心求死刑　「可教化」成逃死關鍵

饗饗、旭集6／1預收訂金500元　網友支持：建議提高1000元

日銀刪利率指引　日圓少「鷹派意外」重貶0.7%

「護濕辣嬌」露陰直播！幫老人打手槍狂收抖內　賺25萬全被沒收

生活熱門新聞

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

網公認「最小氣星座」Top6

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

下波鋒面雷雨再臨　大怒神跌10°C

連假變天跌10℃　梅雨最新預測時間出爐

更多熱門

相關新聞

兄妹輪流載父母看病　嫂罵：戀兄變態

兄妹輪流載父母看病　嫂罵：戀兄變態

一名女網友聲稱，因為自己未婚，爸媽生病之後，大嫂就覺得應該由她負責，但她和哥哥已經講好要輪流載爸媽去醫院，沒想到竟被大嫂指責有「戀兄情節」，讓她超級傻眼，「每次見面說不到5分鐘就叫變態，可以不要誇張成這樣嗎」、「宮鬥看多了真當自己是華妃」。

即／身體不適仍上工　56歲男鷹架墜落地下2F

即／身體不適仍上工　56歲男鷹架墜落地下2F

孕嫂不幫洗衣服　她抱怨1句話大翻車

孕嫂不幫洗衣服　她抱怨1句話大翻車

電腦維修噴8600「5天後悲劇」　內行試算：被坑慘

電腦維修噴8600「5天後悲劇」　內行試算：被坑慘

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

關鍵字：

瀝青工人工程車爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

網公認「最小氣星座」Top6

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面