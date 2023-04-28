工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

記者施怡妏／綜合報導

「工人真的很辛苦！」一名網友貼出一段影片，一名工人站在瀝青槽車上，疑似工程車故障，油槽噴出大量瀝青，周圍的建築物、盆栽、地面都被染黑，工人也被噴得一身黑，一開始用手擦拭，後來索性脫掉上衣，影片曝光，許多網友心疼喊「這真的是做工的人最辛酸的一面，希望人沒事」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，一名工人站在瀝青槽車上，油槽不斷噴出黑色瀝青，工人先是用手擦拭，發現擦拭無效，索性直接脫掉上衣，被噴得全身黑漆漆，讓人看了心疼不已；大量噴出的瀝青，也染黑周圍建築物，一旁的公寓鐵門、1樓、2樓、3樓住家，以及盆栽全都遭殃。

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▲工人被潑一身瀝青。（圖／翻攝自FB爆料公社）

貼文曝光，網友心疼喊，「爆管，但令人尊敬，勞苦功高的基層施作人員，出狀況還恪守本位，沒逃離現場」、「水肥還好洗，瀝青得用柴油」、「應該趕緊就醫，願他平安無事」、「看到影片中的師傅大哥好不捨」。還有網友表示，「這超難清，想到以前學姐照顧到被瀝青弄到全身的病人，光要弄掉那瀝青，皮都剝掉整層的」 、「好可怕……曾經不得已必須踩過剛鋪好的瀝青路，不到一分鐘的時間，整個鞋底融化一半，超級燙，超恐怖！希望他傷得不嚴重」。

也有網友看到照片後驚呼，「這個清到想哭了」、「還好不是豪宅」、「樓下的住戶，門會不會無法開門」、「外牆永久性防水」、「太慘了，可以考慮直接重新拉皮換新門窗了」、「我甘願是水肥，這比水肥還難清」。

▲2樓的窗戶全被染黑。（圖／翻攝自FB爆料公社）

據了解，瀝青是高黏度有機液體的一種，表面呈黑色，可溶於二硫化碳、四氯化碳，多會以液體或半固體的石油形態存在，多用於建築的防水防腐，或用於瀝青路面的膠結材料，俗稱柏油路。