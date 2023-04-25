電腦維修噴8600「5天後超悲劇」　內行試算：被坑慘了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發現電腦有問題，上網找到府維修的工程師，結果對方檢查完，僅更換硬碟及塗抹散熱膏便喊價8600元，原本對於高昂費用他認了，結果才短短5天，電腦居然又出現一樣的問題，重點是對方明明承諾保固3個月，事後卻不斷推諉，甚至不讀不回，氣得他發文大罵，「這根本就是詐騙集團吧！」

苦主在爆料公社提到，「4月初電腦開機時，螢幕顯示MSI後就無顯示了，於是在網路找了到府服務維修的工程師，4月18日晚上，工程師一到現場就先索取800元出勤費，看完電腦後表示主機板需修理，硬碟要更換，接著他先把主機板的中央處理器拔起，重新塗抹散熱膏，然後更換一片固態硬碟，之後重新開機就沒問題了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，工程師表示，這類問題不會再發生，但仍有保固3個月，至於維修費用含塗散熱膏，一共是7800元。眼看維修費加出勤費高達8600元，原PO苦笑詢問，能否算便宜點，不過對方不給殺價，他也就認了乖乖付錢。

詭異的是，工程師在離開前，偷偷將他原本的硬碟放進口袋，原PO看見後告知硬碟另有他用，對方才沒拿走。怎料，一直到昨（24）日，電腦又出現同樣的問題，他才赫然發現，新換的硬碟竟是二手貨，「致電給那位工程師，是否可以來幫我修理？然後他就開始話術，表示可能軟體出問題需要重灌，重灌是要另收費用的，也可能是顯示卡出問題，請我拿去鄰近維修電腦的公司修理。」

▲電腦沒修好，還噴了8600元。（圖／翻攝自爆料公社）

這番話讓他瞬間傻眼，直言「幾天前我才花8600給你維修是在哈囉？你承諾3個月保固，不會再發生這類情形，如果有發生你會處理，結果現在態度竟然是這樣？留訊息給您也不讀不回，這根本就是詐騙集團吧！」

對此，網友們紛紛回應，「抹散熱膏+換硬碟這件事，自己學一下就可以處理了」、「3天沒開張，開張吃1個禮拜」、「真的盤，沒換主機板，只換了硬碟，還有CPU塗散熱膏，頂天了不起3000吧」。

PO文也釣出內行，表示「全新3年保固240G固態硬碟約480元，檢測行情價300元，系統500-800元，出勤看遠近600-800元，費用共約2200，收到8千多有點扯」、「只能說不懂的最貴！500G SSD，網上賣1388，散熱膏好一點的了不起幾百塊，可以讓你塗上百次，加一加不到兩千」。