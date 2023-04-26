爸媽出國玩「懷孕大嫂不幫洗衣服」　小姑抱怨1句話大翻車

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友抱怨，因為爸媽出國玩，她將床單和衣服放進洗衣機，沒想到懷孕的大嫂竟然沒有幫忙洗，還把她的衣物拿出來放在旁邊，抱怨一下居然被哥哥罵，「我覺得更莫名其妙，平常就是都一起洗的，趁我爸媽不在就要欺負我？」然而，文章公開之後，網友們一面倒不挺她並表示，「大嫂不是妳的僕人」、「不要以為別人幫妳做是理所當然的」。

▲原PO抱怨懷孕大嫂不幫她洗衣服。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」的文章中提到，平時全家人的衣服都是一起洗的，洗完不是媽媽曬就是大嫂曬，現在大嫂懷孕，爸媽出國去玩，她就把衣服跟床單丟進洗衣機，想等哥哥下班回家之後，和大嫂的一起洗，沒想到大嫂自己手洗了他們夫妻倆的衣服，還把她的衣服、床單拿出來，用洗衣機脫完水，再把她的衣物放回去。

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「我真的很傻眼，到底是嫌我的衣服、床單多髒？」原PO抱怨，因為不知道大嫂究竟在不爽什麼，等到爸媽回來後，她才講起這件事情，結果哥哥洗完澡聽到馬上衝過來吵架，說是因為他們夫妻衣服不多，就乾脆手洗，「我就不爽，那幹嘛還用洗衣機脫水？不是明擺著不幫我洗？」

原PO提到，哥哥認為大嫂本來就沒義務幫忙洗她的衣服和床單，還指責她故意趁爸媽不在，要求大嫂幫忙曬床單，「我覺得更莫名其妙，平常就是都一起洗的，趁我爸媽不在就要欺負我？結果我媽還唸我說，自己的衣服不應該給大嫂洗。X！本來就是都她們在洗的，為啥變我的錯？」

文章公開之後，原PO的觀念震驚許多網友，大家紛紛留言表示，如果文章內容都是真的，那原PO真的很誇張，「看來是PO上來討皮痛的」、「是幾歲了？衣服不會自己洗」、「原PO過太爽」、「大嫂不是妳的僕人」、「不要以為別人幫妳做是理所當然的」、「什麼是『本來』就是妳媽跟大嫂在洗的？她們天生就是幫妳洗衣服的嗎」、「妳嫁去別人家，妳會幫妳小姑洗曬床單嗎」。