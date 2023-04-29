老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

▲原PO在機場被強吻騷擾。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「長這麼大，沒想過自己會發生種事情！」一位正妹女網友28日晚上發文指出，原本很開心要搭機出國玩，沒想到卻在機場被陌生外國人騷擾、強吻，而且事發地點沒有監視器，讓她無助地當場大哭，事後發文提醒，「女生真的要好好保護自己！」無奈好心情已毀，發限動直嘆「睡一覺，就沒事了對吧？」

這位女網友在「●【爆料公社】●」表示，當天她準備搭飛機到泰國曼谷玩8天7夜，沒想到卻在機場發生不堪的事情，「在機場登機口等待登機，被外國人強吻騷擾，長這麼大沒想過自己會發生種事情，我真的覺得自己有夠倒楣。」

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▲旋轉樓梯的地方沒有監視器。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO說，等待登機的時候，有陌生外國人跑來搭訕，她以為對方要問什麼事，便好心拿出手機翻譯，「殊不知他要找我約砲，我嚇壞了，直接趕快離開、往人多的地方走。」但對方卻尾隨在後，並在一個旋轉樓梯強吻她，「更扯的事情是，旋轉樓梯沒有監視器……我直接在登機口崩潰大哭，哭得唏哩嘩啦，整個機場都是我的哭聲。」

女網友雖馬上通報，航空公司也有做緊急處理，並安撫她的情緒，航警也保證會調監視器，等她回台處理 ，但她仍驚魂未定，「各位女孩，出門在外不管是在哪裡，都要十分小心，什麼事都有可能發生，好比我這種扯到極點的事。」她也無奈直說，「但對於這件事情，其實我沒有抱太大的希望，因為他是外國人，要抓到此人機率太低了，我也只能摸摸鼻子算了。」

▲原PO只能安慰自己睡一覺就好了。（圖／翻攝自爆料公社）

除了將事件發至爆料公社，她也在個人臉書發文，曝光事發地點是「桃園機國際機場第一航廈」。而翻看限時動態會發現，她原本還興致勃勃地拍下辦理登機的排隊人潮，嘴上雖說「我的天啊！人超多的！不知道要排到什麼時候去」，但仍期待直呼「曼谷GO！」但下一則限動卻沒了喜悅，「睡一覺，就沒事了對吧？」