兄妹輪流載父母看病被嫂罵「戀兄變態」　她傻眼：宮鬥看太多

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，因為自己未婚，爸媽生病之後，大嫂就覺得應該由她負責，但她和哥哥已經講好要輪流載爸媽去醫院，沒想到竟被大嫂指責有「戀兄情節」，讓她超級傻眼，「每次見面說不到5分鐘就叫變態，可以不要誇張成這樣嗎」、「宮鬥看多了真當自己是華妃」。

▲原PO和哥哥講好輪流載爸媽去醫院，卻被大嫂罵成「戀兄變態」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社App「匿名公社」的文章中提到，爸媽因為生病需要去醫院看診，她和哥哥講好輪流接送，結果大嫂對此感到不滿，認為她沒有結婚應該負責照顧「自己的父母」，讓她超級傻眼，「我哥請假影響薪水，我請假就不會嗎？」

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原PO接著提到，大嫂在家總是擺臉色，回家不叫人、吃飯不幫忙、婆婆（原PO的媽媽）給的東西也不要，但錢一定要拿到手，太少還會嫌棄，就連她和哥哥多說幾句話也要不開心，上網發文罵她有戀兄情節，「每次見面說不到5分鐘就叫變態，可以不要誇張成這樣嗎？她跟她哥出遊還勾肩搭背，到底誰比較變態？」

原PO無奈表示，前陣子因為租屋處出問題，暫時搬回家住，也被大嫂認為她想要騙家產，但是爸媽只是普通公務員，名下只有一間房子，況且這棟房子兄妹倆都繳過錢，她自己也有在上班賺錢，根本不需要打什麼壞主意，「少點心思做人不好嗎？宮鬥看多了真當自己是華妃嗎？那妳也要看看妳嫁的是不是皇帝好嗎？」

文章公開之後，網友們紛紛留言討論，如果文章內容是真的，那大嫂的言行真的很誇張，「這種大嫂不管妳做什麼她都會有話說的」、「人家手足喬好就好，到底關大嫂屁事」、「只能說辛苦了」、「這個大嫂好恐怖」、「那以後就都給哥哥載吧」、「哥哥知道他老婆這樣嗎」。