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嘉義市、澎湖縣交流智慧數位治理　共創民眾有感施政　

▲▼ 嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理 共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理，共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府以智慧數位治理推動城市創新，成果豐碩，屢獲國內外大獎肯定，亦吸引許多縣市造訪觀摩。澎湖縣長陳光復率各局處主管，偕澎湖縣副議長藍凱元及多位議員參訪，嘉義市黃敏惠市長率領市府團隊接待，以嘉義市「小城市 大創新」經驗，與澎湖縣參訪團隊分享警政、消防與衛生和教育等多元面向軟硬體建設成果，互相學習交流。

▲▼ 嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理 共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長歡迎澎湖縣參訪團隊的到來，並表示澎湖縣是讓嘉義市備感親切的城市，兩地不僅地理源淵深刻，在嘉義市有小澎湖聚落，澎湖同鄉會在嘉義市更是活躍的社團。人民間緊密的來往不僅繫起嘉義市與澎湖縣情誼，同樣作為人口少卻有豐沛創新能量的縣市，嘉義市與澎湖縣之間更以教育、宗教與觀光為共同語言，串連起許多的交流。不僅自2020年起，嘉義城隍廟與澎湖城隍廟共同以「山盟海誓」方案聯袂拚觀光，嘉義市嘉北國小更將於今年花火節赴澎湖演出，吹響來自管樂之都嘉義市的樂音。

▲▼ 嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理 共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市長黃敏惠分享嘉義市雙B載具成果 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市以設計思維融入市政，讓城市治理與時俱進，藉此帶動數位轉型、地方創生、永續發展與跨域整合以突破框架，讓城市治理不斷升級。嘉義市與澎湖縣在地理與人文發展上有許多的共同點，期待藉此次分享推動智慧數位治理讓嘉義市「小城市 大創新」的成功經驗，持續深化與澎湖縣交流，也在相互觀摩間激盪出更多創意花火。

▲▼ 嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理 共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市教育處長林立生分享智慧校園成果 。（圖／嘉義市政府提供）

澎湖縣長陳光復表示，嘉義市將智慧數位治理概念應用於警政、消防、衛生及教育層面，實用且涵蓋層面廣泛，令人印象深刻。澎湖縣政府率十數位局處長偕多位議員共同參訪，期待借鑑嘉義市成功的數位治理經驗，融入施政，帶動觀光、文化資源豐沛的澎湖縣政再升級。

▲▼ 嘉義市政府、澎湖縣政府交流智慧數位治理 共創民眾有感施政 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府以智慧安防、智慧健康及智慧教育等面向推動成果與澎湖縣政府團隊進行分享。其中警察局的交通事務處理行動雲，結合碰撞構圖分析系統，榮獲2021年第4屆政府服務獎數位創新加值獎、「嘉e智能巡線決策系統」結合5G行動寬頻、大數據、機器學習與人工智慧等科技，全國首創即時情資推播，發揮勤務功能並提升巡邏效能，榮獲2023年智慧城市創新應用獎；衛生局則分享全台首創的「守護嘉憶人」服務系統，以平安符為設計概念，結合物聯網及藍芽技術，建置防走失網，榮獲2020年台灣健康城市暨高齡友善城市創新獎、2021年第4屆政府服務獎-數位創新加值；消防局建構智慧救災系統，提供同步派遣、救災即時影像、智慧助理資料庫等功能，強化整體災害指揮應變與攻守效能；教育處打造嘉e智慧校園，透過嘉e卡、VR互動虛擬教室、5G智慧學習學校，體驗新科技學習載具沉浸體驗學習之樂趣。

嘉義市政府與澎湖縣政府表示，期待透過此次交流搭建起透過智慧數位科技推動城市發展與數位轉型的交流管道，以智慧科技優化民眾生活品質，讓民眾幸福有感，經濟躍升，共同創造美好未來。

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