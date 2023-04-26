澎湖縣長陳光復率團參訪台南智慧化交通成果　黃偉哲互動力拚城市交流

▲澎湖縣陳光復縣長、澎湖縣副議長藍凱元及局處首長率員前來台南參訪，市長黃偉哲就台南市建置智慧化交通、停車管理等數位軟硬體建設，分享台南經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動智慧化交通管理，近年來智慧路邊停車建置成果豐碩，廣受市民肯定及支持，26日澎湖縣陳光復縣長、澎湖縣副議長藍凱元及局處首長率員前來台南參訪，市長黃偉哲就台南市建置智慧化交通、停車管理等數位軟硬體建設，分享台南經驗，就兩縣市政成果互相交流。





市長黃偉哲表示，台南市政府很早便導入智慧化與自動化城市服務，不僅可以減少人力支出成本，也可以降低人工錯誤，智慧化管理同時也可以讓民眾透過手機掌握車輛停車相關資訊，可謂是一舉數得。





台南市戮力發展智慧城市，在針對全台22縣市進行的「2022智慧城市大調查」中，台南整體智慧化便民措施滿意度獲領先評分，足見城市治理成果獲民眾認同。而民眾最在意的智慧交通、智慧醫療及最期待提升政府服務效率，更是台南市政府打造宜居城市重點發展面向。





交通局長王銘德表示，市府也透過「大台南智慧交通中心」扮演交通管理的控制核心，串聯各式交通IoT感測設施，在智慧交通控制、智慧安全路口、智慧公車站牌等，都有豐富成果；而「智慧路邊停車服務」更是在這五年有卓越的成績。



交通局長王銘德指出，近3年來台南市智慧路邊停車服務表現亮眼，設置智慧停車柱的路段平均周轉率提升了22.6％；成大研究發展基金會於2022年7月調查結果顯示，高達9成市民滿意並支持台南市擴大智慧路邊停車服務範圍。除持續擴建智慧停車柱外，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，同時順應全球電動車時代來臨，電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，南市首創「智慧充電停車柱」，結合電動車充電服務，讓路邊停車與充電一次搞定，為民眾帶來更多元智慧交通服務。





市長黃偉哲感謝澎湖縣政府暨議會團隊對台南智慧交通的肯定，遠道來參訪智慧停車系統，雙方交換意見熱絡，也期待彼此能更加精進，繼續為優質、人本的交通運輸環境努力。