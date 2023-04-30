侯友宜主張勞動節全國放假　郭台銘昔：假夠多！小孩放太多沒出息

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨2024總統參選人呼聲很高的新北市長侯友宜，日前在議會備詢時主張，五一勞動節全國應該一致性放假一天；而已表態爭取國民黨徵召的鴻海創辦人郭台銘，過去在2016年時曾公開表示，台灣的假期夠多了，認為小孩子放太多假不會有出息。

對於侯友宜主張五一勞動節全國應該一致性放假一天，國民黨立法院黨團30日舉行記者會響應，強力呼應侯友宜的主張，認為五一當天不應該「一國兩制」，且銀行、股匯市都休市一天，對經濟層面衝擊小，且五一勞動節在全球多數國家已經成為國定假日，國內有超過半數民意認為該明定為國定假日。

國民黨團總召曾銘宗表示，侯友宜4月28日在市議會接受議員質詢時主張，勞動節應全國一致放假一天，對於侯友宜市長的主張，國民黨團強力呼應侯友宜市長的主張。五一勞動節當天，將會有超過一千萬名勞工放假。根據《勞動基準法》第37條規定：「內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。」其中，該法明定勞動節勞工休假一天。

對於休假的議題，已表態爭取國民黨徵召2024總統的郭台銘，他在2016年被問及有關勞工恢復7天國定假日的討論時指出，台灣的假期已經夠多了，政府政策應該要比較一下先進國家，再評估是不是該放那麼多假。

郭台銘當時舉例，好比帶小孩念書，如果常常在放假，當家長一定不開心，這樣的小孩不會有出息，也好比是在家裡，每個人都想放假，都不要煮飯洗碗，這樣真的好嗎？

郭台銘說，雖然政府政策上是一周上五天班、周休二日，但鴻海每個禮拜六都會有很多員工主動來上班，就算沒加班費，但過年考績獎金的實質收入更多，而且每次內部調查，這些人都是升遷最快、最受主管重用的員工。