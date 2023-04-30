郭台銘扯「得肺癌」支持核能　民進黨團提3問：有說服侯友宜？

▲郭台銘的言論引發輿論譁然。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

表態爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘29日表態支持核能，批評民進黨把非核家園當神主牌，「你們要投給它（民進黨），我們沒有辦法，那你們就生肺癌好了」，挨批失言。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬30日提出3面向質疑反問郭台銘，國民黨執政時期就決定2025核電廠機組除役，請問哪幾個現役機組要繼續發電？已經說服新北市長侯友宜解封核四？要不要新設核電廠？

鄭運鵬今天指出，郭台銘昨天宣誓要發展核電，並且詛咒民進黨支持者得肺癌，選總統的人口不擇言沒品歸沒品，他個人還可以原諒「年輕氣盛的霸權慣老闆」，但這裡講點正經的，郭台銘那麼行，應該說明他要怎麼使用核電。

鄭運鵬提出3面向質疑說，第一點，台灣現有三座核電廠，一二廠機組已經開始除役，連同核三廠機組，從啟用當年就計畫2025年前就全部除役，這些機組的除役年限都是國民黨執政時期就決定的事情，「2025非核家園」是當年既定的事實，非核家園只是宣誓2025年之後不再新設、使用核電，而且，在《電業法》裡的條文也已經在2018年公投被刪除，郭台銘要用主張核電，那接下來郭台銘要說明白的是：哪幾個現役機組要繼續發電？新北的還是屏東的？根據《核子反應器設施管制法》，所有機組都來不及提出延役申請，郭台銘要請中國國民黨團提出修法？還是請哪幾位立委修法？

鄭運鵬指出，第二點，不知道郭台銘知不知道核四廠下面有斷層證據，還是他只聽他喜歡的片面之詞，不過，從前總統馬英九時代封存的核四廠連燃料棒都賣回美國，請郭台銘說明如何解封？成本多少？安全性如何？已經說服貢寮和新北市民，還有和他競爭的侯友宜？

鄭運鵬表示，第三點，請郭台銘說明，要不要新設核電廠？在哪裡新設？預計成本多少？成本要不要加在電價上？如何通過環評？什麼時候啟用？他說，以上幾個問題，都是郭台銘的基本工作，希望自詡為國家賣命的CEO，不要只會詛咒別人性命，請讓以上核電使用的規劃講出來，讓選民放心把命交給他。