鄭運鵬籲郭台銘解釋「核電使用規畫」　諷：郭董不要只有官癌

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

表態爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘29日表態支持核能，批評民進黨把非核家園當神主牌，「你們要投給它（民進黨），我們沒有辦法，那你們就生肺癌好了。」對此，民進黨立委鄭運鵬30日就在臉書呼籲郭台銘解釋核電使用計畫，希望自詡為國家賣命的CEO，不要只會詛咒別人性命，「別人得肺癌，郭董不要只有官癌。」

鄭運鵬表示，「郭台銘那麼行，就應該說明他要怎麼使用核電」，他提到，台灣現有三座核電廠，一二廠機組已經開始除役，連同核三廠機組，從啟用當年就計畫2025年前就全部除役，這些機組的除役年限都是國民黨執政時期就決定的事情，「2025非核家園」是當年既定的事實，非核家園只是宣誓2025年之後不再新設、使用核電，而且，在電業法裡的條文（95條第一項）也已經在2018年公投被刪除。

鄭運鵬指出，如果郭台銘要用主張核電，那接下來郭台銘要說明白的是：第一，哪幾個現役機組要繼續發電？新北的還是屏東的？第二，根據「核子反應器設施管制法」，所有機組都來不及提出研役申請，郭台銘要請國民黨團提出修法？還是請哪幾位立委修法？

此外，鄭運鵬提到，「我是不知道郭台銘知不知道核四廠下面有斷層證據，還是他只聽他喜歡的片面之詞」，不過，從前總統馬英九時代封存的核四廠連燃料棒都賣回美國，請郭台銘說明如何解封？成本多少？安全性如何？以及如何說服貢寮的新北市民，還有和他競爭的新北市長侯友宜？

至於若要設新的核電廠，鄭運鵬也喊話，請郭台銘說明，要不要新設？在哪裡新設？預計成本多少？成本要不要加在電價上？如何通過環評？什麼時候啟用？

鄭運鵬強調，以上幾個問題，都是郭台銘的基本工作，希望自詡為國家賣命的CEO，不要只會詛咒別人性命，請把以上核電使用的規劃講出來，讓選民放心把命交給你，「別人得肺癌，郭董不要只有官癌。」