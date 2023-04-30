侯友宜主張勞動節「全國都休」　國民黨團力挺：不該一國兩制

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗與國民黨立委李德維。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

明天是五一勞動節，全國將超過一千萬名勞工將放假一天。新北市長侯友宜在議會接受議員質詢時主張，五一勞動節全國應一致性放假一天。國民黨團今（30）上午召開記者會，強力呼應侯友宜市長的主張，將五一勞動節明定為國定假日，全國放假一天。

國民黨團認為，五一當天，不該「一國兩制」，且銀行、股匯市都休市一天，對經濟層面衝擊小，且五一勞動節在全球多數國家已經成為國定假日，國內有超過半數民意認為該明定為國定假日。蔡政府說需要朝野都有共識，國民黨團強烈主張五一勞動節定為國定假日，執政黨立委願不願意支持呢？

總召曾銘宗表示，新北市長侯友宜4月28日在市議會接受議員質詢時主張，勞動節應全國一致放假一天，對於侯友宜市長的主張，國民黨團強力呼應侯友宜市長的主張。五一勞動節當天，將會有超過一千萬名勞工放假。根據《勞動基準法》第37條規定：「內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。」其中，該法明定勞動節勞工休假一天。

行政院人事總處面對五一勞動節全國一致性放假議題，對外表示將「須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。」內政部長林右昌說，「必須朝野立委要有共識。」國民黨團敬告林右昌部長，國民黨團強力主張五一勞動節全國放假一天，就看看執政黨立委同不同意國民黨團的主張。

國民黨團認為，五一勞動節全國放假一天，不要一國兩制。以立法院為例，五一當天所有助理可以放假一天，但是立法院還是要正常運作，會延伸出許多問題。又比如幼稚園老師屬於勞工，五一放假學生該怎麼辦？學生家長若是公務人員並無放假，誰來照顧孩子？勢必會造成很多不便情況。

曾銘宗表示，國民黨團除了主張五一勞動節定為國定假日外，希望蔡政府趕快提出具體辦法，改善勞保財務，預估勞保將在2028年破產，潛在負債超過11兆元，蔡政府必須拿出具體辦法，保障勞工權益。此外，蔡英文總統在106年12月28日宣示要改善低薪問題，也請趕快拿出具體辦法，確保一千萬名勞工權益。

藍委李德維表示，五一節前夕，社會輿論發出勞動節能夠全國一致，放假一天的聲音。國內五一勞動節放假的標準，是根據是否加入勞保為依據，其中在部分職業類別當中，有部分派遣人員、無固定雇主並沒有納入勞動節放假標準當中。因此，包括新北市長侯友宜在內的各界聲音，都希望五一勞動節全國能夠一致放假，成為國定假日。