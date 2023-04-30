郭台銘酸投民進黨「生肺癌好了」　綠委聽不下去：喪盡天良

▲郭台銘「投民進黨生肺癌」言論挨批失言。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

表態爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘29日表態支持核能，批評民進黨把非核家園當神主牌，「你們要投給它（民進黨），我們沒有辦法，那你們就生肺癌好了」，挨批失言。民進黨立委王定宇30日表示，郭台銘面對不同的政治主張，詛咒對方得癌症，這是非常喪盡天良、不厚道的，很難相信要選總統的人會說出這種話，且若主張發展核電，請先回答核廢料放哪裡。

王定宇今天上午受訪表示，郭台銘竟然為了鼓勵用核電，詛咒支持綠營的人去得肺癌、得癌症，請郭台銘或任何鼓勵核能發電的人先回答：請問核廢料要放在哪裡？如果連包括新北市在內的國民黨執政縣市，都沒有地方要讓人家放核廢料，卻還鼓勵核能發電，是非常不負責任的政策主張。

王定宇也說，郭台銘面對不同陣營、不一樣的政治想法，詛咒人家去得癌症，這是不厚道的，郭台銘知道有多少台灣人正為罹患重症的家屬而努力、而傷心嗎？拿生命或病痛來詛咒不同的政治主張，這是非常喪盡天良、不厚道的說法，「我們真的很難相信要參選總統的人，會說出這樣的話，請他（郭台銘）收回，至於要發展核電，請先告訴大家核廢料放哪裡？你（郭台銘）家給不給放？」

民進黨立委林楚茵也呼籲，不要開口就詛咒人，留點口德，一個以總統為目標的政治人物，直接嗆不支持他的民眾「生肺癌」，癌症帶來的傷痛，相信郭台銘不會不知道，望郭台銘體民所苦，莫加苦難於台灣人身上。

民進黨立委許智傑則說，郭台銘將非核家園跟得肺癌連結在一起，真的是太誇張了，希望郭台銘不要被國民黨帶壞，可以回歸中性，才能獲得更多中間選民的支持，更有機會在黨內初選中脫穎而出。