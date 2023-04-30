不拖了？傳國民黨5/17徵召總統人選　藍黨團：可能性非常高

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗與國民黨立委李德維。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，昨日在「有話對你說」台北場回應民眾提問時說，「期待5月17日出線的是我」。國民黨立院黨團曾銘宗今（30）日對此表示，徵召時間在520左右，而5月17日剛好是星期三、國民黨中常會的時間，因此可能性非常非常的高，不過現在還不能下定論。

相較於民進黨總統候選人賴清德早早定於一尊，國民黨人選仍未出爐，基層焦慮何時徵召總統人選？國民黨立委李德維說，根據自己目前所了解，黨主席朱立倫說希望5月能夠把國民黨的人選徵召出來，而到底是5月17日、5月24日甚至5月20日，到目前為止沒有特別的一個答案。

李德維指出，最強母雞侯友宜也是非常多人支持的人選，無論如何國民黨都希望能夠徵召最強的人，獲得2024勝選，這才是國民黨最重要的目標。

對於日前宴請藍委與郭台銘吃飯的立委陳玉珍透露，具體表態挺侯的藍委約11至13位，態度中間的約10幾個，但「挺郭的還多一點」。李德維則說，大多數國民黨立委的想法他們都有去了解，一個民主團體不會是百分之百意見一致，陳玉珍支持郭台銘，也有很多人支持侯友宜。大家共同的意見就是一定要推出最強的人選，爭取2024的勝選。