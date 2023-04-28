改變消費模式救地球！花蓮智能洗碗精補充站　自備容器享優惠

▲花蓮環保局已設置11處「無包裝洗衣精補充站」，受到鄉親熱烈支持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣源頭減塑及容器再利用，花蓮環保局將於4月30日上午11時至12時在「花蓮環境教育數位中心」站點，以及下午3時至4時在「台泥DAKA園區」站點加裝設置無包裝洗碗精補充站，並辦理快閃優惠活動，除原有自備容器優惠，更加碼買3公升送1公升及抽獎活動，歡迎鄉親多加利用！

環保局去年起特別與環保洗衣精補充站廠商合作規劃於轄內設置「無包裝洗衣精補充站」，至今已於轄內完成設置11站點，受到鄉親熱烈支持，成效顯著！

▲補充站所提供的清潔劑為領有環保標章環，可回收低污染，期望改變民眾消費模式，不定期舉辦優惠活動。

為響應聯合國永續發展指標，縣長徐榛蔚率縣府團隊透過推廣減塑以減少碳排放量產生，去年與廠商合作推廣已約減少15,163個塑膠瓶、減少約2,122.8公斤塑料使用及減少約2,993.2kgCO2e碳排放量，所提供的清潔劑為領有環保標章的產品，環保標章代表著該項產品為可回收、低污染及省資源，期望改變民眾消費模式，讓民眾養成自備循環容器之習慣，後續將持續推廣新設站點，及不定期舉辦優惠活動。

若有店家有意願提供地點設站，且符合設站條件（需有雨遮處及110V電源），請電洽花蓮縣環保局廢管科03-8237575*2318蔡小姐，將派員前往評估設置，既有設置站點請查詢FB粉專「花蓮資源回收走透透」（https://www.facebook.com/HLEpb） 或「台塑生醫洗衣精智慧補充站地圖」(https://reurl.cc/E740RA) 。