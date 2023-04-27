哈根達斯雪糕買3送3！全台通路「超省優惠」一次看　珍奶第2杯10元

▲萊爾富推出哈根達斯指定雪糕「買3送3」。（圖／萊爾富提供）
生活中心／綜合報導
省荷包機會來了！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有卸妝水、洗面乳、濾掛式咖啡買1送1，還有哈根達斯買3送3、超人氣珍奶飲品「第2杯10元」等優惠，趕快把握便宜囤貨。
家樂福
◎曾蒙牛／日式咖哩牛（辣）、日式咖哩雞（辣）、素食咖哩／375克
優惠：2件省更多，第1件149元、第2件269元，平均1件134.5元（單件不特價／可任選）
期限：即起～5月9日
▲家樂福推出曾蒙牛優惠。（示意圖／記者湯興漢攝）
愛買
◎妮維雅卸妝水400ml（5效淨痘／粉嫩嫩玫瑰）
優惠：買1送1，平均每瓶239.5元
期限：即起～5月2日
好市多
◎科克蘭蘋果酥派
優惠：原價299元，特價269元，現省30元
期限：即起～4月30日
◎奇多隨口脆綜合口味組
優惠：原價329元，特價259元，現省70元
期限：即起～4月30日
7-11
◎CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶
優惠：任選第2杯10元
期限：即起～5月1日
▲7-11CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶「任選第2杯10元」。（圖／7-11提供）
萊爾富
◎哈根達斯指定雪糕
優惠：買3送3，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味
期限：即起～4月28日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「半價」優惠
期限：即起～5月2日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～5月3日
全聯
◎可立雅柔淨抽取式衛生紙(130抽x12包)單袋
優惠：特價149元，買二特價2袋268元，平均一袋 134元
期限：即起～5月4日
◎UCC濾掛式咖啡 典藏/法式深焙/ 炭燒(8gx12入)
優惠：單盒特價184元，買1送1，平均一盒92元
期限：即起～5月4日
大潤發
◎每朝健康双纖綠茶（無糖）650毫升4入
優惠：原價128元，特價99元，登入發票再抽勞力士手錶
期限：即起～5月3日
◎雪芙蘭/水平衡 洗面乳 100-120克/支
優惠：促銷價119元「買1送1」平均每件59.5元
搭配寵愛媽咪活動，妝髮洗沐保養滿888元送100元折價券
期限：即起～5月17日
美廉社
◎高露潔防蛀牙膏清香薄荷175g、Darlie好來超氟牙膏175g
優惠：市價90元，特價49元
期限：即起～5月2日
◎Simple Life蛋捲 原味/芝麻
優惠：市價39元/盒，特價任選2盒49元
期限：即起～5月2日
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