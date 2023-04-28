母親節來了！豐原太百3500送650　麗寶加瑪泰7日遊、新時代送點心

▲新時代購物中心喊出「這週要約媽」口號，邀請媽媽到新時代野餐。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全民普發6000現金適逢母親節選購熱潮，台中各大百貨齊推母親節優惠，豐原太平洋起不僅祭出滿3500就送650、禮上加禮更加碼6000加送600；麗寶Outlet推珠寶、名牌墨鏡、家電等送禮好康價，最低下殺1.4折，加碼泰國7日機加酒活動；新時代購物中心喊出「這週要約媽」口號，邀請大家約媽媽一起到大魯閣新時代來場「草地野餐趣」派對，報名就享野餐點心套組，還可抽電影票、萬元住宿券。

台中廣三SOGO於5月14日前推母親節檔期，祭出滿仟送佰活動外，持廣三SOGO聯名卡滿5000送200元廣三SOGO贈品禮券，與另12家刷指定銀行滿6000送200元廣三SOGO贈品禮券。

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▲廣三SOGO推滿額卡友禮，聯名卡送「收納折疊椅」。（圖／記者游瓊華攝）



廣三SOGO指出，母親節活動期間，消費滿2000即可至12樓贈品處兌換週週推出限量卡友禮，現起持廣三SOGO聯名卡送「收納折疊椅」；5月4日起廣三SOGO APP送「多功能防水收納籃」；5月11日起持廣三SOGO聯名卡送「工裝風束口包」。

▲豐原太平洋起不僅祭出滿3500就送650、禮上加禮更加碼6000加送600。（圖／記者游瓊華攝）



豐原太平洋百貨即日起到5月15日，會員於全館1到7樓、9樓指定櫃位當日單筆3500送300、持台灣PAY支付成功再送350；另4月30日再送全館超值加碼禮：當日滿3萬5加送市價4980元日本原裝進口萬古燒砂鍋、滿8萬加送市價11600元韓國知名品牌EVER LOCK鈦晶不沾夢幻質感鍋組、滿28萬加送市價20000元SHARP水活力空氣清淨機，另外，5月11日集雅社大家電滿10000送1000。

麗寶OUTLET推消費滿額並參加指定活動，就有機會抽泰國免費來回機票與住宿行程，或是館內指定餐飲消費單筆滿888元，即可抽曼谷及花東4日雙人行，活動只到5月底。麗寶OUTLET館內寶儷金珠寶推出「項鍊+天然珍珠耳環組」2500元、LORYA的BURBERRY太陽眼鏡2980元、富士按摩椅特賣會，福利品出清元價7萬9800元、特價3萬3000元；LG下殺五折，CordZero R5濕拖清潔機器人限量5台，原價1萬3900元、特價6950元、PuriCare 360°空氣清淨機原價1萬9900元、特價9950元。

大魯閣新時代推化妝品滿2000元送200元、全館滿3000元送300元優惠，這次更獨家強檔推出日系品牌UNIQLO單筆滿3000元送300元商品券回饋(累贈)。