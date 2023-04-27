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【廣編】母親節珍貴獻禮！Henry Jacques推「含康乃馨香水」詮釋溫暖優雅形象

▲▼ Henry Jacques,香水,康乃馨,母親節。（圖／Henry Jacques提供）

▲法國高級香水品牌Henry Jacques母親節推薦香水Femme de HJ。

圖、文／Henry Jacques提供

法國高級香水品牌Henry Jacques憑藉其香水作品喚醒豐沛情感。香水看似無形，卻能縈繞記憶和心靈。來自Les Classiques經典系列中兩款含有康乃馨的香水Femme de HJ和Temporaline各自詮釋溫暖和優雅的形象，適合作為母親節的珍貴獻禮。

Les Classiques經典系列是Henry Jacques在累積了數十年的定製香水經驗後，所推出的第一個成品香水系列。此系列共有多達50款不同的香水，精選了調香師最美妙的作品，每款香水均採用與定製香水相同的工藝，以高品質天然原料精粹而成。

Femme de HJ以生機蓬勃的花香和綠色主題貫穿，散發溫暖優美的怡人香氣。開場為盛開的鳶尾花、快樂鼠尾草和天竺葵，中調的玫瑰、茉莉和康乃馨花束浪漫典雅，與融合橡苔和廣藿香的麝香基調相得益彰。

清爽的花香和綠色植物點綴以深沉的麝香調，營造出芬芳馥郁的香氣。Temporaline以依蘭依蘭和玫瑰的花香前調精心製作，康乃馨和鳶尾花突出了紫丁香的異國情調，最後以令人陶醉的雪松木和麝香畫下完美句點。

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