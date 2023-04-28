【廣編】「LOVE MOM！」統一集團與您一起對媽媽大聲說愛！

▲LOVE MOM！統一集團與您一起對媽媽大聲說愛。



圖、文／統一集團提供

迎接溫馨母親節，統一集團以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨讓您表達心意。康乃馨外盒由統一企業集團美麗事業高秀玲董事長親自帶領團隊設計，傳達出對媽媽滿滿的愛與感謝！

統一集團「LOVE MOM！」主題活動自5月10日起可至7-ELEVEN門市選購哥倫比亞進口康乃馨，另自5月12日起限時三天還有CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠。5月14日，母親節當日到星巴克實體門市單筆消費金額滿520元即可獲得康乃馨，單筆不累贈，數量有限贈完為止。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代自5月1日起至5月11日止，於百貨APP上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日起至5月14日止，會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。康是美門市自5月10日起銷售康乃馨，或消費滿1,500元可用20元加購，金卡會員消費滿1,500元即贈送康乃馨。

BEING fit、BEING sport推出購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價，OPEN POINT會員再享7% OPEN POINT點數回饋再贈康乃馨；5月11日起至5月14日，至BEING spa進行SPA保養贈送康乃馨。