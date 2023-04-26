母親節搶美妝爆品！專櫃暢銷蜜粉、美膚機能液賣111元　優惠下殺日快記

▲蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、IPSA流金水美膚微整機能液等熱銷美妝保養品，4/27當天通通下殺111元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

又到了一年一度向媽媽展現心意的孝親時節，線上線下各通路的母親節檔期活動已經開跑，其中有網購平台推出送禮攻略及多項促銷優惠，採購母親節禮物不怕沒頭緒、荷包又大失血，尤其美妝控想寵愛自己可以趁現在，像是蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、Moroccanoil摩洛哥優油、IPSA流金水美膚微整機能液200ML，原價都要破千，通通限時下殺只要111元，還有年度爆品最低11元起。

母親節還沒想好要送什麼嗎？針對浪漫派、務實派、時尚派、前衛派等不同風格媽媽，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」暖身開跑，祭出送禮攻略搭配優惠促銷，讓消費者向母親送上最溫暖的心意，同時還有消費滿額抽獎、周末搶紅包及超取活動等多重好康，母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金。

近來Chat GPT生成式AI掀起熱門話題，東森購物搶搭這股熱潮推出「我心目中的超人媽咪」人氣票選活動，只要使用AI繪圖，畫出你心目中的超人媽咪，在5月2日前投稿參加票選，第一名可獲得tokuyo振振好垂直律動機，參與投票的會員，每日投票也皆可獲得12枚東森幣。

▲近來Chat GPT生成式AI掀起熱門話題，東森購物網推出畫「我的超人媽咪」活動。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物觀察2022年母親節前夕站上化妝水、精華液等保養品銷量較平日呈2倍成長，除了表達感謝之意，許多女性也會趁此時寵愛自己，這次就攜手百大品牌打造「超狂美妝節」，嗨撒5折優惠券、夯品下殺最低11元起，4/27蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、Moroccanoil摩洛哥優油、IPSA流金水美膚微整機能液等長年熱銷商品通通下殺111元；4/28則有diptyque淡香水推1,111元甜甜價，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露下殺1折起，眾多熱門美妝商品祭活動價。

日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」也統計，站上近一週母親節相關商品搜尋量已較上一週成長30%，買氣持續增溫。進一步觀察，今年母親節檔期又以日本排隊名店的點心、美食等Omiyage伴手禮盒最受消費者青睞，其中熱銷TOP 3包含「YOKU MOKU雪茄蛋捲禮盒」、「東京銀座砂糖奶油樹夾心餅」及「銀座千疋屋水果年輪蛋糕禮盒」，不只是赴日旅客及在台消費者必買的伴手禮，也是在地日本人排隊瘋搶的超人氣商品。