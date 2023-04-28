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變態音檔曝光！正妹叫車被司機騷擾　重口味邀她「和祖母3P」

正妹叫車被變態男司機騷擾　重口味邀她「和祖母一起3P」。（圖／翻攝自IG與抖音／samsaraxanthe）

▲女子錄下被司機性騷擾過程。（圖／翻攝自IG與抖音／samsaraxanthe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲20歲正妹西爾維斯特(Samsara Sylvester)在布里斯本叫車時，竟然遭Uber男司機騷擾，一路上對方除了詢問她「有男朋友嗎」等私密問題，後來甚至重口味邀約她和祖母一起3P，誇張過程全被她用手機拍了下來。

目前在倫敦就讀大學的西爾維斯特，近來在家鄉布里斯本叫車時，一名中年男司機見她年輕貌美忍不住起了色心，連續對她說出許多噁心話語。影片中可聽到，變態男司機除了問西爾維斯特「有沒有男朋友」，後來還問她「喜不喜歡做愛」。

西爾維斯特禮貌拒絕司機的無禮問題後，男司機竟然提議要不要去她家做愛，她回覆她現在是和祖母住在一起，沒想到司機聽了以後竟然更嗨，熱情希望祖母也可以一起加入。

面對司機的各種言語騷擾，西爾維斯特為了保護自己，當下只好假裝對方是在開玩笑，笑笑應付過去，同時把自己的位址分享給朋友，下車後就立即向Uber公司投訴男司機行為。

西爾維斯特後來將影片分享在網路上，引發28萬人次點閱，她氣憤表示，「特別澄清一下，我當時穿著運動服，頭髮盤起來，沒有化妝，所以大家不能說，『因為你穿著清涼才會被騷擾』，而是只要你是女的就會遇到」，希望藉由分享這個故事，能提醒女性搭車時要注意安全。

@samsaraxanthe TW: mention of SA. I was flabbergasted by this experience and started recording after he asked me if I like s-. It’s honestly so disgusting thinking about the way he tried to bend the conversation to start asking me personal questions. I’m posting to spread awareness. This is real - not just things we read about. #fypシ #fyp #uber #uberdriver #uberconfessions #uberhorrorstories #horrorstory #storytime #protectwomen #viral original sound - ????????????????????????????

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叫車Uber司機性騷擾3P祖母布里斯本紐澳要聞

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